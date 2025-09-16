LIVE Procurorul general: Atacurile cibernetice din ultimii ani din România fac parte dintr-un atac hibrid coordonat, cu legături cu Rusia / Au fost identificate 4 companii cu legături cu Federația Rusă care au derulat acțiuni în timpul campaniei electorale și a alegerilor din 2024

Procurorul general Alex Florența susține, marți, o conferință de presă cu tema „războiul hibrid”, a anunțat Biroul de presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. G4Media transmite LIVE TEXT cu principalele declarații.

UPDATE Ora 11:45 Procurorul general afirmă că această infrastructură „a fost, este și probabil va fi folosită și pe viitor”.

Alex Florența:

Modul în care s-a derulat și se derulează războiul hibrid care se desfășoară de ceva timp.

Războiul hibrid e mult mai insiduos, mult mai perfid, dar cu rezultate mult mai ample.

Atacurile cibernetice cum au fost asupra unor aeroporturi, instituții publice nu sunt evenimente întâmplătoare, ci fac parte dintr-un atac hibrid cu legături cu Rusia.

La nivelul rețelelor sociale au fost mesaje în jurul ideii de revoltă generală și de nostalgie.

Este o inflație de mesaje în mediul online create cu inteligența artificială, generând o tensiune, o stare de efervescență în rândul comunităților cărora le sunt adresate fiind apoi viralizate

Haștagul revoluție folosit în preajma alegerilor.

Din 21 nov s-a constatat o intensificare a campaniei unui candidat – narative pe peste 40 de grupuri cu peste 1,3 milioane de membri. Campanie cu mesaje instigatoare la ură.

Ecosistemul online utilizat de Federația Rusă privește o gamă largă de instrumente, de la media clasică la ferme de troli și rețele întregi de boți, care amplifică artificial vizibilitatea, alături de o rețea de influenceri cooptați.

Au fost identificate 4 companii certe cu legături cu Federația Rusă care au derulat acțiuni în timpul campaniei electorale și a alegerilor. Toate au targetat direct populația României.

Locațiile se află în clădiri fără simboluri, existând suspiciunea că sediile sunt fictive. Unele dintre ele au fost înființate în Federația Rusă. În conducerea și personalul unor companii au fost identificate persoane comune.

Una dintre companii a realizat activități de sondare care a vizat identificarea elementelor vulnerabile.

În urma acestei activități de microtargetare au fost identificate patru tipuri de narative mari, care au fost folosite începând cu anul 2022 în scopul creării unor curente de opinia exploatabile în momente cheie.

Cele patru tipuri de narative:

Identitar nostalgic

Cospiraționist

Religios

Medicină alternativă

Luni seara, președintele Nicușor Dan a declarat, la Antena 3, că este „la curent cu eforturile instituțiilor statului pentru a lămuri momentul noiembrie 2024 și acest fenomen al războiului hibrid dus de Rusia în România”.

„Suntem mult mai aproape de a înțelege fenomenul decât în noiembrie 2024. Multe din informațiile fake vin din propaganda rusă”, a adăugat președintele.

De asemenea, Nicuşor Dan a declarat joi, 11 septembrie, la B1TV că România este sub război hibrid al Federaţiei Ruse de 10 ani, el arătând că sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează şi e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul, un stat care nu are strategiile fundamentale, acestea fiind părţi de eşec importante.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la B1TV dacă România este sub război hibrid al Federaţiei Ruse. „De 10 ani, da, aş zice. Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, deci putem să dăm o notă de la 1 la 1, pe eşec. Şi sunt zone din stat care funcţionează şi sunt zone din stat care nu funcţionează. Şi oamenii le văd, evident, un stat în care există corupţie, nu? E un stat în care există birocraţie. E un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul. Astea sunt părţi de eşec, importante, şi un stat care nu are strategiile fundamentale”, a spus şeful statului, citat de News.ro.

Nicuşor Dan a precizat că aceasta este evaluarea sa. ”La un moment dat, o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăla, şi în care o să dăm elemente. A fost o creştere graduală, pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de instrumente de propagandă care s-au dus încet, încet şi au influenţat zone din societate”, a subliniat el.

Întrebat dacă statul român a răspuns de-a lungul acestor ani în vreun fel, în mod ferm, la aceste atacuri hibride, preşedintele a psus că, ”pe zona de dezinformare, abia începe să facă. Despre exemplele din ultimele zile, de mită la Elcen, Nicuşor Dan a spus că ” intră într-o zonă de corupţie”.

”N-aş zice că este o coordonare a statului. Informaţiile pe care le am. în momentul ăsta, n-aş zice că este o chestiune coordonată a unui stat, ci sunt chestiuni tipice de corupţie în care nu sunt numai influenţe ale unor cetăţeni ruşi, sunt de toate naţionalităţi”, a precizat el.

Despre faptul că România reprezintă în acest moment un teren de joacă pentru Federaţia Rusă, şeful statului a spus: ”Ce este cert este că Federaţia Rusă, şi nu numai în România, peste tot în Europa, încearcă, dacă poate, să influenţeze alegeri, astfel încât să aibă conduceri prietenoase şi dacă nu poate, încearcă să pună paiul pe foc, acolo unde vede că sunt nişte tensiuni în societate, pentru a destabiliza şi a scădea încrederea în democraţie, care e, în opinia mea, esenţială şi e definitorie pentru ce este Europa”.