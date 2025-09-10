Justiţia franceză anchetează tentativa de corupere a poliţiei române de către traficantul de droguri Mohamed Amra / Bărbatul a fost prins în România după o evadare sângeroasă în Franța, soldată cu moartea a doi gardieni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Justiţia franceză a preluat la mijlocul lunii iunie ancheta desfăşurată în România cu privire la tentativa de corupere de către traficantul de droguri Mohamed Amra a unor poliţişti români care îl arestaseră în februarie, a indicat miercuri Parchetul din Paris, confirmând informaţiile apărute în cotidianul Le Parisien, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministerul public a afirmat că a primit pe 15 mai ‘un denunţ oficial al autorităţilor române, ce le permite autorităţilor judiciare franceze să ancheteze cu privire la fapte de corupere de care Mohamed Amra este suspectat în România’.

Prin urmare, Parchetul din Paris a sesizat ‘judecătorii de instrucţie (…) pe 17 iunie, cu privire la fapte de corupere activă a unui agent public al unui stat străin’.

În acest stadiu, Mohamed Amra nu este inculpat în acest segment al anchetei, conform unei surse apropiate dosarului.

Amra (31 de ani) a evadat în mai 2024 din Normandia (nord-vestul Franţei) cu ajutorul unor complici. Un comando a atacat duba penitenciarului, omorând doi gardieni, iar ancheta complexă condusă de la Paris a rezultat în inculparea a cel puţin 44 de persoane.

Amra a fost arestat la Bucureşti, pe 22 februarie, după nouă luni de la evadare.

Potrivit elementelor de anchetă obţinute de AFP, el a fost transferat în aceeaşi zi la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

În timp ce se afla în birou cu doi poliţişti, Amra i-a întrebat în limba franceză dacă este posibil să-l elibereze, propunându-le în schimb ‘unu până la două milioane de euro în criptomonede’, scrie într-un raport al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) române.

Doi anchetatori infiltraţi ai poliţiei anticorupţie au apărut ulterior, lăsându-i accesul la un telefon lui Amra.

Acesta ‘a contactat fără succes mai multe persoane din cercul său infracţional, cetăţeni străini din Columbia, din Spania şi din Franţa, pentru a facilita transferul sumei’, se spune în raport.

‘Urgent! Răspunde, fratele meu, pe urmă pot să ies! Trebuie plătită suma mare chiar acum’, spre Mohamed Amra la un moment dat.

Conform raportului, Mohamed Amra a fost blocat de contactele sale pe mesagerie, posibil din motive de precauţie în urma dezvăluirii publice a arestării sale.

Transferat la sfârşit de februarie din România în Franţa, apoi inculpat şi plasat în arest la Paris, el se află acum în noua secţie de înaltă securitate a închisorii din Vendin-le-Vieil, în nordul Franţei.