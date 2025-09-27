Tehnicile antice de construcție se îmbină cu tehnologia în Abu Dhabi: „Prima moschee cu consum energetic net zero din lume” este construită din lut și panouri solare

Tehnicile antice de construcție din pământ bătut se îmbină cu tehnologia în Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) pentru a face o echipă menită să economisească consumul de energie.

Această colaborare se află în centrul a ceea ce este descris drept „prima moschee cu emisii nete zero din lume”, din Abu Dhabi, care este planificată să se deschidă în octombrie și este concepută să funcționeze fără emisii de carbon.

Comandată de Masdar City – un proiect urban sustenabil situat la aproximativ 30 de kilometri de centrul orașului Abu Dhabi – și proiectată de compania britanică multinațională de inginerie Arup, moscheea își va genera 100% din necesarul energetic prin panouri solare și va utiliza tehnici de răcire pasivă și design circular pentru a reduce consumul de energie operațională cu o treime și consumul de apă cu mai mult de jumătate, arată CNN.

Una dintre provocările cheie pe care proiectanții au trebuit să le depășească a fost orientarea fixă a moscheii, dictată de peretele qibla, care este mereu orientat spre Mecca.

„De obicei, am vrea să optimizăm orientarea pentru a minimiza impactul solar și câștigul de căldură”, a explicat Paul Simmonite, director asociat la Arup, într-un apel video.

În schimb, echipa a trebuit să exploreze alte metode, inclusiv copertine, ferestre și luminatoare înclinate, izolație a pereților și materiale de răcire pentru exterior.

Inspirat de construcția din lut a moscheii Al Bidyah – cea mai veche moschee încă existentă din Emiratele Unite Arabe, datată din secolul al XV-lea – proiectul a folosit sol dintr-o carieră locală pentru a construi peretele qibla de 60 de metri lățime și șapte metri înălțime, menit să țină căldura afară, a spus Amna Al Zaabi, analist senior în echipa de management al designului din Masdar City.

„Întreaga fațadă vestică, care este cea mai expusă la câștiguri solare, este de fapt dublu fortificată”, a spus Al Zaabi, adăugând că o structură de această amploare, construită cu această tehnică, „nu a mai fost realizată până acum în EAU”.

Moscheea va putea găzdui până la 1.300 de persoane și va folosi senzori inteligenți pentru a monitoriza gradul de ocupare, temperatura și umiditatea, pornind ventilatoarele și aerul condiționat doar atunci când este necesar.

Al Zaabi speră ca proiectul să fie un „plan de referință” pentru viitoarele moschei – și poate și alte structuri comunitare în Abu Dhabi și dincolo de acesta.

Minimalism și modernitate

În ceea ce privește construirea unor moschei mai sustenabile în general, Khaled Alawadi, profesor asociat de inginerie civilă și de mediu la Universitatea Khalifa din Abu Dhabi, care nu este implicat în proiectul Masdar, spune că acreditările de sustenabilitate sunt un plus, dar optimizarea clădirilor rezidențiale este mai importantă.

„Dar, dacă putem gândi mai multe soluții de design pasiv pentru moschei – cum ar fi mai multă lumină naturală, ventilație încrucișată în timpul iernii – atunci asta merită luat în considerare”, a adăugat el.

Moscheea net-zero face parte dintr-un trend mai larg din EAU de a regândi spațiile sacre.

Moscheea Estidama, prima din Masdar City, inaugurată anul trecut, integrează și ea o arhitectură inovatoare și sustenabilă și utilizează panouri solare, reciclarea apei gri și o poziționare îngropată printre grădini pentru a reduce consumul de energie. Aceasta a obținut certificarea LEED Platinum – cel mai înalt standard internațional pentru clădiri verzi.

„Ne-am dorit să facem o moschee inspirată de arhitectura și principiile islamice, dar care în același timp să reprezinte societatea și cultura de astăzi, tehnologia și metodele moderne de construcție”, a spus Farid Esmaeil, cofondator al X Architects, firma din spatele Moscheii Estidama.

Ca un laborator viu pentru tehnologie și design sustenabil, ethosul ecologic al Masdar City a făcut ca proiectul să fie ușor de implementat, a spus Esmaeil. Acesta a furnizat o dovadă de concept care încurajează mai mulți clienți să caute acreditări verzi, a adăugat el: „Cu timpul, devine din ce în ce mai ușor, pentru că oamenii încep să vadă beneficiile.”

Casa Familiei Abrahamice, un complex interconfesional inaugurat în 2023 în Districtul Cultural Saadiyat, reimaginează estetica moscheii, sinagogii și bisericii de pe amplasament prin designuri minimaliste, geometrice, care evidențiază atât asemănările, cât și diferențele dintre religii.

Potrivit lui Alawadi, aceste abordări moderne și minimaliste sunt determinate de creativitatea arhitecților și de codurile de construcție mai relaxate.

„Limbajul arhitecturii moscheilor s-a schimbat complet în ultimul deceniu”, a spus el, adăugând: „Ceea ce este important într-o moschee este să existe minaretele, cupola, mihrabul (o nișă în peretele qibla) – acestea sunt elementele de bază care nu trebuie să lipsească. În rest, designul este foarte adaptabil.”