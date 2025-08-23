Elveția își consolidează competitivitatea după noile tarife impuse de SUA

Guvernul elvețian a anunțat miercuri că va intensifica măsurile de creștere a atractivității țării ca destinație de afaceri, după ce Statele Unite au aplicat unele dintre cele mai mari tarife vamale din lume asupra produselor sale. Decizia a provocat un val de îngrijorare, în special în industria ceasurilor, relatează Fashion Network.

Executivul de la Berna a precizat că eforturile se vor concentra pe reducerea poverii de reglementare pentru companii, iar introducerea unor noi reguli care ar genera costuri ridicate ar putea fi amânată.

Președintele american Donald Trump a impus în această lună tarife de 39% pe importurile de bunuri elvețiene, cu excepția produselor farmaceutice și a altor câteva sectoare.

„Guvernul dorește să avanseze decisiv cu agenda sa de politică economică, concentrându-se pe reducerea sarcinilor administrative pentru companii”, se arată în comunicatul oficial. De asemenea, se are în vedere diversificarea geograficăși consolidarea accesului firmelor elvețiene la piețe internaționale alternative.

Noile taxe americane afectează în prezent aproximativ 10% din exporturile elvețiene, cu potențiale consecințe severe pentru unele companii. Totuși, guvernul a subliniat că nu anticipează o recesiune de amploarea crizei financiare globale sau a pandemiei.