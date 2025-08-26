Igor Dodon, fostul președinte moldovean pro-rus dă mâna cu ambasadorul Federației Ruse și visează la un „parteneriat strategic”

Igor Dodon, liderul pro-rus al Partidului Socialiștilor din Moldova, s-a întâlnit luni, 26 august, cu ambasadorul rus Oleg Ozerov, scrie pravda.com.

Dodon a scris că el și ambasadorul rus au discutat despre „situația economică și politică” din Moldova și din regiune.

„Am discutat despre necesitatea restabilirii relațiilor comerciale și economice și a unui parteneriat strategic între Republica Moldova și Federația Rusă, în beneficiul cetățenilor ambelor state”, a adăugat el.

Ambasada Rusiei la Chișinău a raportat, de asemenea, despre întâlnire, afirmând că restabilirea parteneriatului ruso-moldovean „răspunde intereselor fundamentale ale popoarelor ambelor țări”.

Context

Aceasta nu este prima întâlnire a lui Dodon cu ambasadorul rus. El a declarat anterior că va restabili „parteneriatul” Moldovei cu Rusia după alegerile parlamentare.

Anterior, președinta Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Moscova pregătește o interferență fără precedent în alegerile parlamentare prin cumpărarea de voturi, dezinformare, atacuri cibernetice și proteste organizate și plătite.