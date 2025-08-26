Igor Dodon, fostul președinte moldovean pro-rus dă mâna cu ambasadorul Federației Ruse și visează la un „parteneriat strategic”
Igor Dodon, liderul pro-rus al Partidului Socialiștilor din Moldova, s-a întâlnit luni, 26 august, cu ambasadorul rus Oleg Ozerov, scrie pravda.com.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Dodon a scris că el și ambasadorul rus au discutat despre „situația economică și politică” din Moldova și din regiune.
„Am discutat despre necesitatea restabilirii relațiilor comerciale și economice și a unui parteneriat strategic între Republica Moldova și Federația Rusă, în beneficiul cetățenilor ambelor state”, a adăugat el.
Ambasada Rusiei la Chișinău a raportat, de asemenea, despre întâlnire, afirmând că restabilirea parteneriatului ruso-moldovean „răspunde intereselor fundamentale ale popoarelor ambelor țări”.
Context
Aceasta nu este prima întâlnire a lui Dodon cu ambasadorul rus. El a declarat anterior că va restabili „parteneriatul” Moldovei cu Rusia după alegerile parlamentare.
Anterior, președinta Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Moscova pregătește o interferență fără precedent în alegerile parlamentare prin cumpărarea de voturi, dezinformare, atacuri cibernetice și proteste organizate și plătite.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Fostul preşedinte moldovean prorus Igor Dodon, despre vizita liderilor europeni la Chişinău: „Este un amestec în treburile interne şi ameninţă. Tovarăşe Macron, nu vom uita”
O investigație a Ziarului de Gardă arată cum a fost fraudat referendumul din Republica Moldova. Rețeaua lui Ilan Șor, de partea prorusului Alexandr Stoianoglo, candidatul socialiștilor lui Igor Dodon
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.