G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Igor Dodon, fostul președinte moldovean pro-rus dă mâna cu ambasadorul Federației Ruse…

Igor Dodon ambasador Federația Rusă
Sursa foto Facebook

Igor Dodon, fostul președinte moldovean pro-rus dă mâna cu ambasadorul Federației Ruse și visează la un „parteneriat strategic”

Articole26 Aug 0 comentarii

Igor Dodon, liderul pro-rus al Partidului Socialiștilor din Moldova, s-a întâlnit luni, 26 august, cu ambasadorul rus Oleg Ozerov, scrie pravda.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Dodon a scris că el și ambasadorul rus au discutat despre „situația economică și politică” din Moldova și din regiune.

„Am discutat despre necesitatea restabilirii relațiilor comerciale și economice și a unui parteneriat strategic între Republica Moldova și Federația Rusă, în beneficiul cetățenilor ambelor state”, a adăugat el.

Ambasada Rusiei la Chișinău a raportat, de asemenea, despre întâlnire, afirmând că restabilirea parteneriatului ruso-moldovean „răspunde intereselor fundamentale ale popoarelor ambelor țări”.

Context

Aceasta nu este prima întâlnire a lui Dodon cu ambasadorul rus. El a declarat anterior că va restabili „parteneriatul” Moldovei cu Rusia după alegerile parlamentare.

Anterior, președinta Moldovei, Maia Sandu, a declarat că Moscova pregătește o interferență fără precedent în alegerile parlamentare prin cumpărarea de voturi, dezinformare, atacuri cibernetice și proteste organizate și plătite.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fostul preşedinte moldovean prorus Igor Dodon, despre vizita liderilor europeni la Chişinău: „Este un amestec în treburile interne şi ameninţă. Tovarăşe Macron, nu vom uita”

Articole22 Aug • 521 vizualizări
0 comentarii

O investigație a Ziarului de Gardă arată cum a fost fraudat referendumul din Republica Moldova. Rețeaua lui Ilan Șor, de partea prorusului Alexandr Stoianoglo, candidatul socialiștilor lui Igor Dodon

Articole31 Oct 2024
0 comentarii

Republica Moldova: Maia Sandu, favorită pentru prezidenţiale, Partidul Acţiune şi Solidaritate (pro-prezidențial) ar câştiga cele mai multe mandate, arată un sondaj

Articole29 Mai 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.