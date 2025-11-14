Dosarul penal privind moartea fetiței de 2 ani în cabinetul stomatologic a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București
Dosarul penal privind moartea fetiței de 2 ani în cabinetul stomatologic a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, informează, vineri, instituția. Dosarul penal a fost deschis inițial de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3 București. Cercetările continuă.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seară, la Digi24, că au fost demarate două anchete în cazul fetiței de 2 ani care a murit într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei.
Fetița a fost anesteziată intravenos, spune ministrul, a intrat în stop cardiorespirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare timp de aproape două ore.
Alexandru Rogobete a declarat că a existat o întârziere între stopul cardiac și chemarea ambulanței, iar ancheta va stabili cât a însemnat această întârziere și cum a influențat ea cursul evenimentelor.
Rogobet a mai spus că anchetele sunt demarate de Inspecția Sanitară de Stat și de Colegiul Stomatologilor pentru a fi verificat dacă au fost respectate protocolul medical de stat, conduita și abordarea medicală, dar și pentru a se stabili dacă la mijloc este vorba de malpraxis.
În același timp, tatăl fetiței a făcut declarații în care a susținut că analize medicale ale copilei indicau valori de până la 6-7 ori mai mari decât cele normale la ficat, iar părinții au cerut reprogramarea fetiței la stomatolog, fapt refuzat de medic, susține bărbatul.
Tatăl a mai spus că nu au fost lăsați în cabinetul unde fetiței i se administra anestezia și urma intervenția medicală și nu au fost lăsați nici după ce copila a intrat în stop cardiorespirator: ”Au omorât-o”, a mai spus bărbatul în lacrimi.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Serviciul Federal de Securitate din Rusia anunţă deschiderea unui nou dosar penal împotriva opozantului rus în exil Mihail Hodorkovski
Poliţia a deschis dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul ”Henri Coandă”/ Se colaborează cu autorităţile pentru identificarea operatorului dronei
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.