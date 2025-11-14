G4Media.ro
Imagine dintr-un cabinet stomatologic
Sursa foto: Pixabay

Dosarul penal privind moartea fetiței de 2 ani în cabinetul stomatologic a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București

Dosarul penal privind moartea fetiței de 2 ani în cabinetul stomatologic a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, informează, vineri, instituția. Dosarul penal a fost deschis inițial de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3 București. Cercetările continuă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seară, la Digi24, că au fost demarate două anchete în cazul fetiței de 2 ani care a murit într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei.

Fetița a fost anesteziată intravenos, spune ministrul, a intrat în stop cardiorespirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare timp de aproape două ore.

Alexandru Rogobete a declarat că a existat o întârziere între stopul cardiac și chemarea ambulanței, iar ancheta va stabili cât a însemnat această întârziere și cum a influențat ea cursul evenimentelor.

Rogobet a mai spus că anchetele sunt demarate de Inspecția Sanitară de Stat și de Colegiul Stomatologilor pentru a fi verificat dacă au fost respectate protocolul medical de stat, conduita și abordarea medicală, dar și pentru a se stabili dacă la mijloc este vorba de malpraxis.

În același timp, tatăl fetiței a făcut declarații în care a susținut că analize medicale ale copilei indicau valori de până la 6-7 ori mai mari decât cele normale la ficat, iar părinții au cerut reprogramarea fetiței la stomatolog, fapt refuzat de medic, susține bărbatul.

Tatăl a mai spus că nu au fost lăsați în cabinetul unde fetiței i se administra anestezia și urma intervenția medicală și nu au fost lăsați nici după ce copila a intrat în stop cardiorespirator: ”Au omorât-o”, a mai spus bărbatul în lacrimi.


