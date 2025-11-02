VIDEO Spectacol pe Bernabeu: Real Madrid se desprinde în fruntea LaLiga după 4-0 cu Valencia

Real Madrid nu a avut nicio emoție în meciul cu Valencia de pe Santiago Bernabeu, victoria „albilor” fiind una categorică, scor 4-0. În urma acestui succes, trupa lui Xabi Alonso s-a distanțat provizoriu la opt puncte de FC Barcelona, marea rivală.

Duelul din etapa a 11-a din La Liga a curs într-o singură direcție, Madridul prezentându-le fanilor un adevărat recital ofensiv.

Mbappe a deschis scorul din penalti în minutul 19, iar mai apoi tot el a dus scorul la 2-0 în minutul 31.

Bellingham a stabilit scorul pauzei în minutul 44. În fine, Alvaro Carreras a închis tabela în minutul 82, scor final 4-0.

În urma acestui succes, Realul a acumulat 30 de puncte, cu șapte mai multe decât Villarreal, a doua clasată. FC Barcelona (cu un joc mai puțin disputat) se găsește pe locul trei, cu 22 de puncte.

