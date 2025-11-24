Home » Articole » Slovenii au votat împotriva legalizării sinuciderii asistate pentru pacienții aflați în fază terminală a bolii

Slovenii au votat împotriva legalizării sinuciderii asistate pentru pacienții aflați în fază terminală a bolii

24 nov. 2025
sursa foto: Pexels
Slovenii au votat duminică împotriva legalizării sinuciderii asistate, în cadrul unui referendum organizat după o campanie împotriva acestei legi lansată de detractorii acesteia, susţinuţi de Biserica Catolică şi de opoziţia conservatoare, relatează AFP, citată de News.ro.

Întrebarea adresată slovenilor a fost: „Susţineţi intrarea în vigoare a legii privind sfârşitul vieţii asistat, care a fost aprobată de Parlament la 24 iulie 2025?”.

Conform rezultatelor aproape finale, după numărarea a 99,8% din buletinele de vot, aproximativ 53% dintre votanţi au respins punerea în aplicare a acestei legi adoptate de Parlament în iulie, în timp ce 47% au votat în favoarea ei.

Acest lucru înseamnă că aplicarea sa va fi suspendată pentru cel puţin un an. Cu toate acestea, nu înseamnă renunţarea totală la posibilitatea sinuciderii asistate în această ţară cu 2,1 milioane de locuitori. Parlamentul va putea vota din nou un nou proiect de lege după 12 luni.

Mai multe ţări europene, printre care se numără Elveţia şi Austria, permit deja persoanelor aflate în faza terminală a unei boli să beneficieze de asistenţă medicală pentru a-şi pune capăt zilelor.

Slovenia urma să se alăture acestora în această toamnă. Însă un grup civic, susţinut de Biserica Catolică şi de opoziţia conservatoare, a reuşit să strângă cele 40.000 de semnături necesare pentru a bloca aplicarea textului, pe care îl acuză că permite „otrăvirea bolnavilor şi a persoanelor în vârstă”, şi pentru a convoca un nou referendum.

Legea a fost adoptată după un prim referendum în 2024, în cadrul căruia 55% dintre votanţi s-au pronunţat în favoarea sinuciderii asistate.

Aceasta prevede acordarea dreptului de a-şi pune capăt zilelor pacienţilor lucizi, incurabili şi a căror suferinţă sau stare de sănătate este insuportabilă, cu excepţia cazurilor de boală mintală.

Textul nu autorizează însă eutanasia, adică moartea provocată de un medic la cererea unui pacient.

