Luni și marți se întrunesc adunările generale ale procurorilor și judecătorilor din toată țara pentru a-și exprima pozițiile oficiale cu privire la modificările pe care Guvernul Ilie Bolojan vrea să le aducă pensiilor magistraților.

În urma consultărilor și ale deciziilor pe care parchetele și instanțele din țară le vor transmite Consiliului Superior al Magistraturii, acesta va da un aviz pe proiectul Executivului, fie negativ sau pozitiv.

Oricum ar fi avizul, România trebuie să adopte într-o formă sau alta legea privind pensiile magistraților până în 28 noiembrie, conform termenului stabilit în PNRR, deși CSM nu a transmis și data la care va trimite guvernului avizul.

Guvernul Ilie Bolojan a transmis că până la finalul săptămânii viitoare noua lege ar urma să fie adoptată prin asumarea răspunderii în Parlament, dar legea va fi blocată în acest stadiu și nu va putea merge mai departe fără un aviz din partea CSM, care este însă doar consultativ.

România riscă să piardă 200 de milioane de euro din PNRR, a precizat ministrul Proiectelor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

”Există lucruri care se pot negocia și lucruri care nu se pot negocia. Termenul de 28 noiembrie este un termen de șase luni de la momentul în care Comisia Europeană a constatat că România nu și-a respectat reformele asumate. A fost un termen de șase luni care a decurs de atunci, deci după patru ani și ceva în care am trebuit să facem niște lucruri, nu le-am făcut și ne-au suspendat acest jalon. Fiind un termen care derivă din regulament, nu ai cum să-l negociezi”, a transmis Dragoș Pîslaru, citat de Radio România Actualități.

Noua lege în foma actuală ar urma să reducă pensiile judecătorilor și procurorilor la 70% din ultimul salariu net. Modificarea față de legea anterioară, respinsă de Curtea Constituțională, este că acum se va prelungi perioada de tranziție la 15 ani, iar la finalul acestei perioade magistrații vor ieși la pensie la 65, ca restul populației, exceptând încă unele categorii.