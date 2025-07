Ce este și cum funcționează SAFE, noul instrument financiar utilizat de UE pentru industria de apărare. România ar putea profita de condiții de creditare mult peste ratingul ei

SAFE (Strengthening the European Defence Industry through Common Procurement Act) este noul instrument financiar utilizat de Uniunea Europeană pentru apărare, în noul context legat de reducerea implicării americane în securitatea Europei. Are o valoare uriașă, de 150 de miliarde euro, și va funcționa sub forma unor împrumuturi pentru sistemele naționale de apărare, cu condiția ca acestea să se asocieze minim câte două.

Instrumentul financiar are câteva caracteristici care îl fac extrem de atractiv pentru industriile militare din țările UE, precizează Comisia Europeană.

Comisia se bucură de un rating de credit AAA de la majoritatea agențiilor majore de rating, inclusiv Fitch Ratings, Moody’s și Scope.

Prin urmare, un împrumut de acest fel poate fi, pentru țări precum România (rating de credit BBB), mai puțin costisitor decât dacă ar merge pe piață să ia bani în nume propriu.

De asemenea, SAFE va oferi și împrumuturi cu maturitate lungă, cu o durată maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea principalului.

În același timp, împrumuturile vor fi garantate de bugetul UE, ceea ce înseamnă că statele membre nu vor trebui să scoată bani suplimentari ulterior.

Un alt avantaj suplimentar al utilizării SAFE este că statele membre nu vor trebui să plătească Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la achiziții.

Printre condițiile anunțate de Comisie este aceea că minimum 65% din valoarea sistemului de armament achiziționat trebuie să fie produs într-un stat membru UE, Ucraina, sau într-o țară din Spațiul Economic European/Asociația Europeană de Liber Schimb. Restul de 35% poate proveni din orice țară terță din lume, evident, dacă nu este supusă unui embargo.

O altă condiție ține de un anumit control asupra componentelor și software-ului care vor veni din străinătate, asigurându-se că companiile interne au autoritatea deplină asupra lor. Comisia vrea să se asigure în acest fel că țările terțe nu pot bloca, spre exemplu, utilizarea sistemului printr-un așa-numit kill switch.

Scopul SAFE

UE vrea să fie capabilă să se apere singură, dacă este necesar, împotriva unui agresor. Războiul din Ucraina și nou abordare a politicilor de securitate ale SUA i-au forțat pe europeni să tragă o serie de concluzii.

Planul „Readiness 2030” al Comisiei, din care SAFE este un pilon cheie, își propune să accelereze comenzile, să securizeze lanțurile de aprovizionare și să stimuleze liniile de producție prin încurajarea statelor membre să combine achizițiile în anumite capabilități care sunt văzute ca prioritare.

Acestea includ muniție, sisteme de drone și anti-drone, apărare aeriană, mobilitate militară și război electronic, printre altele.

În conformitate cu Regulamentul SAFE, statele membre au termen până la sfârșitul lunii noiembrie 2025 pentru a depune cererile de împrumut.

Important de notat că, deși țările non-UE pot participa la achizițiile comune, ele nu vor putea primi împrumuturi.

Reamintim că, în martie 2025, Comisia a propus Cartea albă pentru apărarea europeană – Readiness 2030 și Planul său ReArm Europe/Readiness 2030 ca un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare.

Cartea albă prezintă soluții pentru acoperirea lacunelor critice în materie de capacități și pentru construirea unei baze industriale de apărare puternice.

Ea propune modalități prin care statele membre să investească masiv în apărare, să achiziționeze sisteme de apărare și să consolideze gradul de pregătire al industriei europene de apărare pe termen lung.

”Vremuri excepționale necesită măsuri excepționale. Prin intermediul SAFE, nu investim doar în capabilități de vârf pentru Uniunea noastră, pentru Ucraina și pentru întregul continent. Consolidăm și baza tehnologică și industrială de apărare europeană. Este vorba despre pregătire. Este vorba despre reziliență. Și este vorba despre crearea unei piețe cu adevărat europene pentru apărare. Europa face un pas înainte – cu scop, cu unitate și cu o foaie de parcurs clară către Readiness 2030” a fost declarația Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Cum ar putea profita România de SAFE

Industria de apărare din România poate profita considerabil de programul european SAFE. România, prin cooperarea cu alte țări, poate beneficia de cofinanțare din partea UE pentru echipamente și sisteme de apărare, reducând astfel presiunea pe bugetul național și creând cerere directă pentru furnizorii locali, cum sunt fabricile din subordinea Romarm, care au mare nevoie de contracte.

SAFE poate stimula convergența tehnologică și standardizarea în UE (este unul dintre obiective). Asta înseamnă că firmele românești pot deveni furnizori pentru programe majore de înzestrare dacă se aliniază cu cerințele tehnice europene.

Potrivit unor surse din sistem, la nivel național există interes pentru SAFE. Spre exemplu, președintele României, Nicușor Dan, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, au anunțat consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, în cadrul unei vizite la Berlin a șefului statului.

Discuțiile au vizat extinderea colaborării în industria de apărare, atragerea investițiilor și dezvoltarea capacităților de producție militară, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul NATO și al inițiativelor europene. Inițiativa se mulează pe așteptările SAFE.

De altfel, România vizează o colaborare cu gigantul german Rheinmetall, un partener deja cunoscut în țară.

Președintele Nicușor Dan a spus chiar că există proiecte în stadiu avansat: „Există negocieri avansate între Rheinmetall și fabrica de la Mediaș, care ține de Romarm, pentru un joint venture pe muniții. Sperăm să se finalizeze în curând”.

Rheinmetall a fost fondat în 1889 sub numele de „Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft”.

Astăzi, compania listată la bursă Rheinmetall AG, cu sediul central în Düsseldorf, reprezintă o companie extrem de puternică la nivel internațional.

Firma germană este un furnizor internațional de sisteme de top în industria de apărare și, în același timp, un motor al inovațiilor tehnologice și industriale de viitor pe piețele civile.

Compania nu este străină de afaceri în România. În 2023 anunța o comandă de 328 de milioane de euro din România, pentru modernizarea sistemului defensiv aerian. În 2024 a cumpărat pachetul majoritar la producătorul de vehicule militare Automecanica Mediaș.

Alte variante ale României în cadrul SAFE s-ar îndrepta spre Franța, potrivit unor surse din industria de apărare, însă deocamdată nu există prea multe detalii publice, cu excepția unor contracte de achiziții și a unor proiecte comune în domeniul apărării antiaeriene.