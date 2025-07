ReporterIS: Nedeff – prima monarhie universitară din România / Universitatea de Stat din Bacău are 5 facultăți, 6.000 de studenți și e condusă de o singură familie / Fiul – prodecan, soția – administrator șef, iubita – lector, fina – decan

Are 5 facultăți, 6.000 de studenți și e condusă de o singură familie, este vorba de Universitatea de Stat din Bacău, instituție despre care ReporterIS scrie că a fost confiscată de către familia lui Valentin Nedeff.

Acesta a avut două mandate de rector, iar acum e președintele Senatului. Rectorul e fostul lui aghiotant, iar Nedeff are un fiu pe care l-a făcut prodecan la Inginerie, iar soția e administratorul-șef al facultății.

Odrasla are o relație din 2024 cu Diana Mirilă, iar aceasta, brusc, din secretară la o firmă rurală, a devenit lector. Fina lui Nedeff este decan la Inginerie, iar un alt fin este șeful Comisiei de Calitate. Chiar și șoferul personal are o soție, care a devenit și ea lector universitar.

Mai mult, un proiect de 17 milioane de euro derulat de universitate cu fonduri PNRR îl are manager pe Florin Nedeff, fiul președintelui Senatului. El are, în plus la leafă, încă 1.000 de euro, dar construirea Campusului integrat pentru învățământ dual nici n-a demarat deși trebuie terminat până în august 2026.

Mandatele de rector și de președinte al Senatului ale lui Valentin Nedeff (67 de ani) au fost marcate de imense scandaluri: plagiate și autoplagiate, titluri și grade didactice acordate discreționar, conflicte de interese, manevre financiare.