Compania Burstock din Marea Britanie plănuieşte să construiască o fabrică din domeniul industriei de apărare de 150 de milioane de dolari în Macedonia de Nord, anunță premierul Hristijan Mickoski

Compania de consultanţă în apărare şi securitate Burstock, cu sediul în Marea Britanie, intenţionează să investească aproximativ 150 de milioane de dolari (129,2 milioane de euro) într-o fabrică din domeniul industriei de apărare în Macedonia de Nord, a declarat prim-ministrul ţării, Hristijan Mickoski, conform SeeNews.

Guvernul Macedoniei de Nord a semnat un Memorandum de Înţelegere (MoU) cu Burstock pentru investiţia planificată, a declarat Mickoski într-o postare pe Facebook, relatează News.ro

El a adăugat că se aşteaptă ca fabrica să angajeze până la 1.000 de persoane, fără a oferi detalii suplimentare.

Burstock oferă servicii de consultanţă specializată în domeniul apărării, securităţii, informaţiilor, maritim, diplomaţiei, dezvoltării afacerilor şi formării profesionale.