La un an de la inundaţiile grave din estul Spaniei, liderul regiunii Valencia, Carlos Mazon, a anunţat că va demisiona

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul regiunii Valencia (estul Spaniei), Carlos Mazon, a anunţat luni că va demisiona, pe fondul manierei în care administraţia sa a gestionat criza gravă cauzată de inundaţiile catastrofale care au lovit regiunea în urmă cu un an, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Lui Mazon i s-a cerut aproape zilnic demisia, inclusiv din partea rudelor victimelor, după ce precipitaţiile abundente din 29 octombrie 2024 şi alunecările de teren au cauzat moartea a 229 de persoane şi pagube materiale de miliarde de euro, în special în suburbiile sudice ale Valenciei, al treilea oraş ca populaţie din Spania.

Locuitorii din zonele afectate acuză guvernul regional că au emis prea târziu alertele, după ce clădirile erau deja sub ape şi numeroşi oameni s-au înecat în cel mai grav eveniment legat de inundaţii din Europa începând din 1967.

Demisia demnitarului regional intervine în aceeaşi zi în care Maribel Vilaplana, un jurnalist local cu care Mazon lua prânzul în ziua inundaţiilor, urmează să depună mărturie în faţa unui judecător.

Acum un an, ploile torenţiale au transformat porţiuni întregi din Valencia într-o zonă de dezastru. Cantitatea de precipitaţii căzute atunci în câteva ore a fost cât cantitatea de precipitaţii care au loc de obicei într-un an. De asemenea, au existat furtuni şi grindină în unele zone.

Pagubele economice sunt estimate la 17-18 miliarde de euro.

Experţii consideră că, din cauza schimbărilor climatice induse de om, Marea Mediterană, din ce în ce mai caldă, este una dintre posibilele cauze ale amplorii dezastrului. Cu toate acestea, oamenii au fost avertizaţi foarte târziu, printr-un mesaj pe toate telefoanele mobile, să se pună în siguranţă. Până atunci, erau deja prinşi de apele inundaţiilor în maşinile sau casele lor, mulţi pierzându-şi viaţa.

Prin urmare, sistemul judiciar investighează foşti membri ai guvernului regional într-un dosar penal pentru neglijenţă şi ucidere din culpă.