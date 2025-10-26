Peste 50.000 de oameni au protestat în Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

„Nu am uitat, nu am iertat”: peste 50.000 de manifestanţi s-au adunat, sâmbătă, în centrul oraşului Valencia, în estul Spaniei, potrivit prefecturii, pentru a comemora, la un an distanţă, victimele inundaţiilor din octombrie 2024 şi pentru a protesta la adresa autorităţilor regionale, informează AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În mulţime, numeroase pancarte cereau „Justiţie!”, denunţând „inacţiunea criminală” a autorităţilor din regiune, vizându-l în special preşedintele acesteia, Carlos Mazón, pe care locuitorii îl consideră responsabil de gestionarea tragediei: „Demisia!”

Sub un cer senin, această manifestaţie a avut loc aproape la un an după ploile torenţiale care au provocat moartea a 229 de persoane în regiune (dintre care 9 români), cea mai gravă catastrofă de acest gen din Spania din ultimele decenii. „Peste 50.000 de persoane au participat” la manifestaţie, a anunţat prefectura pentru AFP. Organizatorii, din partea lor, nu au comunicat niciun număr. Printre manifestanţii care au mărşăluit până la sediul guvernului regional, unii purtau tricouri cu chipurile celor dragi decedaţi.

Acum un an, imaginile au provocat groază: torente de noroi care au măturat totul în calea lor, blocând numeroşi locuitori în parcări, magazine şi case. Au urmat săptămâni de proteste, victimele criticând gestionarea alertei şi a operaţiunilor de salvare, în timp ce guvernul central de stânga de la Madrid şi autorităţile regionale de dreapta se acuzau reciproc de responsabilitate. În Spania, o ţară foarte descentralizată, gestionarea catastrofelor climatice este de competenţa regiunilor. De atunci, furia populară nu a dispărut.

Locuitorii continuă să ceară cu insistenţă socoteală preşedintelui regional, Carlos Mazón, pe care îl acuză că nu i-a avertizat suficient de din timp cu privire la pericolul reprezentat de aceste ploi torenţiale. „ Alarma a sunat practic în momentul în care toată lumea se îneca”, a denunţat sâmbătă pentru AFP Rosa Álvarez, preşedinta unei asociaţii a victimelor tragediei. Ea şi-a pierdut tatăl în vârstă de 80 de ani în acea zi. „Fiecare minut conta…”, a spus această femeie de 51 de ani, care deplânge „eşecul” autorităţilor.

Inundaţiile au afectat aproape 80 de localităţi din regiunea Valencia, provocând 229 de morţi. În ultimele zile, cadavrul unui bărbat a fost găsit la câteva zeci de kilometri de locul în care dispăruse acum un an.

De partea sa, Carlos Mazón s-a apărat în repetate rânduri, asigurând că amploarea fenomenului climatic nu era previzibilă şi respingând responsabilitatea gestionării situaţiei asupra guvernului de stânga. Agenda şi acţiunile sale din 29 octombrie 2024 rămân însă subiectul unei anchete pentru mass-media spaniolă, care a afirmat săptămâna aceasta că responsabilul şi-a petrecut o mare parte din după-amiază luând masa cu o jurnalistă, în ciuda ploilor torenţiale care se abăteau deja asupra regiunii.

„Mazon nu era acolo unde ar fi trebuit să fie în acea zi. Nu s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor”, a criticat Gonzalo Bosch, un contabil în vârstă de 38 de ani din Paiporta, unul dintre oraşele cele mai afectate de inundaţii. Cu toate acestea, responsabilul regional beneficiază în continuare de sprijinul liderului Partidului Popular (PP, dreapta), Alberto Núñez Feijóo, care „nu are altă opţiune”, potrivit lui Antón Losada, profesor de ştiinţe politice la Universitatea din Santiago de Compostela (nord-vest). Plecarea sa ar duce la alegeri regionale anticipate, ceea ce ar putea fi „catastrofal” pentru PP, analizează el pentru AFP.

Miercuri, la Valencia, în ziua în care se împlineşte un an de la inundaţii, sunt prevăzute funeralii de stat pentru a aduce un omagiu persoanelor care au pierit, în prezenţa regelui Spaniei Felipe al VI-lea şi a prim-ministrului Pedro Sánchez.