Cod roşu de inundaţii şi viituri în Insulele Baleare / Valencia a fost lovită anul trecut de inundații devastatoare, soldate cu 230 de victime

Agenţia spaniolă de meteorologie (Aemet) a redus marţi nivelul de alertă de ploi pentru regiunea estică Valencia, care a suferit peste 230 de decese în 2024 din cauza inundaţiilor, însă a emis un cod roşu pentru Ibiza şi Formentera din Insulele Baleare, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Nivelul de alertă pentru regiunea mediteraneană Valencia a fost redus cu două trepte, de la roşu, cel mai ridicat, la galben, a anunţat Aemet într-un comunicat.

Cu toate acestea, agenţia de meteorologie a emis cod roşu pentru insulele Ibiza şi Formentera, avertizând asupra unui „pericol extraordinar” din cauza riscului de „inundaţii şi viituri pe cursurile de apă”, cauzate de „ploi torenţiale”, a indicat Aemet pe reţeaua X.

Luni, codul roşu a readus în memoria locuitorilor din regiunea Valencia amintirile neplăcute ale dezastrului din octombrie 2024, soldat cu peste 230 de morţi. Ca măsură de precauţie, numeroase municipalităţi au închis şcolile şi colegiile, iar peste o jumătate de milion de elevi nu au putut participa la cursuri.

Pe reţelele sociale au fost distribuite numeroase imagini, în special cu torenţi de apă care se revarsă prin oraşul Cullera, la sud de capitala regională, Valencia, una dintre zonele cele mai afectate.

Primarul oraşului Cullera, Jordi Mayor, a declarat că locuitorii au răspuns pozitiv apelurilor de a rămâne în case, putându-se astfel „preveni multe tragedii”. „Dacă ar fi existat o persoană în vârstă, cineva cu dificultăţi de mobilitate sau chiar copii pe străzi, consecinţele ar fi putut fi mult mai grave”, a declarat el pentru televiziunea publică spaniolă.

Catastrofa din octombrie 2024 din Valencia a stârnit furia locuitorilor, care au criticat modul în care au fost gestionate alerta şi operaţiunile de intervenţie. Un an mai târziu, locuitorii continuă să protesteze în cadrul demonstraţiilor regulate, acuzând autorităţile că nu au emis din timp avertizări.