Cod roşu de viituri pe râuri din cinci judeţe, vineri şi sâmbătă / Coduri galbene şi portocalii pe mai multe cursuri de apă

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o avertizare Cod roşu de viituri, valabilă până sâmbătă la prânz pe râuri de pe raza a cinci judeţe, unde sunt semnalate depăşiri ale Cotelor de apărare.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 3 octombrie, ora 12:00 – 4 octombrie, ora 12:00, se vor înregistra scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri pe râurile din bazinele hidrografice: Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Gruia – amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui – bazin amonte de Acumularea Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Drăgăşani – amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea şi Olt), Olteţ – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Vâlcea, Olt şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj) şi Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), transmite Agerpres.

De asemenea, de vineri dimineaţa până sâmbătă, la ora 00:00, va fi Cod portocaliu de inundaţii pe următoarele cursuri de apă: Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin), Cerna – afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Valea lui Iovan (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru (judeţul Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov) şi Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa).

Fenomene hidrologie similare se vor consemna în intervalul 3 octombrie, ora 20:00 – 4 octombrie, ora 12:00, şi pe râul Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea).

Potrivit hidrologilor, un Cod galben de inundaţii va fi intra în vigoare joi, la ora 16:00, cu valabilitate până duminică, 5 octombrie, la ora 12:00, şi vizează râurile din bazinele hidrografice: Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş-Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte de Acumularea Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Buzău – bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova) şi pe râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Totodată, în perioada 3 octombrie, ora 12:00 – 5 octombrie, ora 12:00, se vor înregistra creşteri de debite şi de niveluri pe râurile: Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Trotuş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea) şi Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Vrancea şi Galaţi).