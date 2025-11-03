Cotaţiile la ţiţei cresc, după ce Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol a suspendat majorarea producţiei în primul trimestru din 2026

Cotaţiile la ţiţei au crescut luni dimineaţă, după ce OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) a decis să nu majoreze producţia în primul trimestru din 2026, ceea ce a atenuat temerile privind un surplus de aprovizionare, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol ‘light sweet crude’ a urcat cu 0,41%, la 61,23 dolari. De asemenea, la bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a crescut cu 0,43%, la 65,05 dolari.

Duminică, OPEC+ a anunţat că în decembrie va majora producţia cu 137.000 barili pe zi bpd), acelaşi nivel ca în octombrie şi noiembrie. „Dincolo de luna decembrie, din cauza caracterului sezonier, statele membre au decis de asemenea să suspende majorarea producţiei în primul trimestru din 2026”, se arată în comunicatul instituţiei.

Analistul ING Warren Patterson crede că decizia reprezintă o recunoaştere a excedentului de pe piaţă, în special la începutul anului viitor. „Evident, încă există incertitudini majore privind nivelul excedentului, care depinde de cât de mult vor afecta sancţiunile SUA fluxurile de petrol rusesc”, a adăugat acesta.

Luna trecută, Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunţat sancţiuni împotriva marilor companii petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft. Anunţul reprezintă o schimbare importantă a atitudinii preşedintelui Donald Trump, care a amânat impunerea unor sancţiuni majore, şi este, de asemenea, o modificare radicală a politicii occidentale faţă de petrolul rusesc.

În octombrie, cotaţiile barilului de petrol Brent din Marea Nordului şi a barilului de petrol ‘light sweet crude’ au scăzut cu peste 2%,a treia lună de declin consecutiv, pe fondul temerilor privind perturbările de pe piaţăşi a îngrijorărilor privind impactul taxelor vamale americane asupra economiei mondiale.