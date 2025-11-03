G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cotaţiile la ţiţei cresc, după ce Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol a…

bolos, gabriel resources, proces, bursa
Sursa foto: Pexels / energepic.com

Cotaţiile la ţiţei cresc, după ce Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol a suspendat majorarea producţiei în primul trimestru din 2026

Articole3 Noi • 461 vizualizări 0 comentarii

Cotaţiile la ţiţei au crescut luni dimineaţă, după ce OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) a decis să nu majoreze producţia în primul trimestru din 2026, ceea ce a atenuat temerile privind un surplus de aprovizionare, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol ‘light sweet crude’ a urcat cu 0,41%, la 61,23 dolari. De asemenea, la bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a crescut cu 0,43%, la 65,05 dolari.

Duminică, OPEC+ a anunţat că în decembrie va majora producţia cu 137.000 barili pe zi bpd), acelaşi nivel ca în octombrie şi noiembrie. „Dincolo de luna decembrie, din cauza caracterului sezonier, statele membre au decis de asemenea să suspende majorarea producţiei în primul trimestru din 2026”, se arată în comunicatul instituţiei.

Analistul ING Warren Patterson crede că decizia reprezintă o recunoaştere a excedentului de pe piaţă, în special la începutul anului viitor. „Evident, încă există incertitudini majore privind nivelul excedentului, care depinde de cât de mult vor afecta sancţiunile SUA fluxurile de petrol rusesc”, a adăugat acesta.

Luna trecută, Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunţat sancţiuni împotriva marilor companii petroliere ruseşti Lukoil şi Rosneft. Anunţul reprezintă o schimbare importantă a atitudinii preşedintelui Donald Trump, care a amânat impunerea unor sancţiuni majore, şi este, de asemenea, o modificare radicală a politicii occidentale faţă de petrolul rusesc.

În octombrie, cotaţiile barilului de petrol Brent din Marea Nordului şi a barilului de petrol ‘light sweet crude’ au scăzut cu peste 2%,a treia lună de declin consecutiv, pe fondul temerilor privind perturbările de pe piaţăşi a îngrijorărilor privind impactul taxelor vamale americane asupra economiei mondiale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cotaţiile mondiale la ţiţei scad, în urma planurilor Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol de a majora producţia / Decizia OPEC+ va afecta Rusia, care își finanțează efortul de război din vânzarea de petrol

Articole29 Sep 2025
0 comentarii

Cotaţiile la ţiţei au continuat să scadă, după ce OPEC+ a decis majorarea producţiei

Articole4 Aug 2025
0 comentarii

Cotaţiile la ţiţei scad cu doi dolari pe baril, după anunţul OPEC+ privind majorarea producţiei

Articole5 Mai 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.