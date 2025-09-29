Cotaţiile mondiale la ţiţei scad, în urma planurilor Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol de a majora producţia / Decizia OPEC+ va afecta Rusia, care își finanțează efortul de război din vânzarea de petrol

Cotaţiile la ţiţei au scăzut luni, după ce Irakul a anunţat reluarea exporturilor de petrol din regiunea autonomă Kurdistan, iar OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) va decide probabil o nouă majorare a producţiei, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Informația este relevantă în contextul în care Rusia își finanțează mare parte din efortul de război din vânzarea de petrol.

Luni dimineaţa, la bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol ‘light sweet crude’ a scăzut cu 0,43 dolari, sau 0,7%, la 65,29 dolari. De asemenea, la bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a scăzut cu 0,34 dolari, sau 0,5%, la 69,79 dolari, după ce vineri a atins cel mai ridicat nivel din 31 iulie.

„Temerile privind efectele majorării producţiei limitează cotaţiile la ţiţei, dar perspectivele dificile pe termen scurt ar putea modifica preţurile”, a apreciat Michael McCarthy, directorul platformei de investiţii Moomoo din Australia.

Sâmbătă, Irakul a reluat exporturile de petrol din Kurdistan (în nordul ţării), după mai bine de doi ani de întrerupere din cauza unor dispute juridice şi tehnice. Controlul exporturilor de petrol a reprezentat un punct major de tensiune între Bagdad şi Erbil, capitala Kurdistanului irakian, ducând la închiderea, începând cu 2023, a unei conducte importante către Turcia.

Acordul dintre Guvernul federal irakian, Guvernul regional din Kurdistan (KRG) şi producătorii străini de petrol care operează în regiune va da posibilitatea Turciei să primească un flux de 180.000 – 190.000 barili pe zi (bpd).

SUA au făcut presiuni pentru reluarea livrărilor, care ar urma să readucă pe pieţele internaţionale 230.000 bpd de ţiţei.

OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) va decide probabil în octombrie o nouă majorare a producţiei, de cel puţin 137.000 de barili pe zi (bpd), creşterea cotaţiilor la ţiţei încurajând grupul să încerce să-şi sporească cota de piaţă, au declarat duminică pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

„În condiţiile în care OPEC pregăteşte o nouă majorare a producţiei, riscul unor surprize geopolitice în octombrie continuă să crească”, avertizează analiştii de la RBC Capital Markets.

Săptămâna trecută, cotaţiile la ţiţei au crescut cu peste 4%, cel mai semnificativ avans săptămânal din iunie, pe fondul atacurilor dronelor ucrainene la infrastructura energetică a Rusiei, care au afectat exporturile de combustibili ruseşti.

Opt state membre OPEC+ vor avea o întâlnire online în 5 octombrie, pentru a decide majorarea producţiei în noiembrie, tot cu 137.000 de barili pe zi.

Reprezentanţii grupului nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informaţia.