BREAKING Procurorii care anchetează incendiul de la depozitul de muniție al UM Cugir spun că nu există indicii cu privire la existența unui sabotaj / În hala care a luat foc erau sute de mii de cartușe
Procurorii care anchetează incendiul de la depozitul UM Cugir în care se aflau sute de mii de cartușe au transmis miercuri că nu există indicii cu privire la existența unor acte de sabotaj.
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia spun că ancheta este în stadiu incipient, dar subliniază că, până în prezent, nu există indicii privind un asemenea act. Totuși, ipoteza a fost luată inițial în calcul, lucru confirmat indirect inclusiv de ministrul Economiei, Radu Miruță, prezent atunci la Cugir, dar și de surse locale apropiate anchetei.
„Absolut orice variantă. Până nu vom încerca să îngustăm pâlnia pentru a ne duce în punctul concret, este responsabil să luăm în calcul absolut orice variantă, cu aceeaşi probabilitate”, a spus Radu Miruţă, la întrebarea unui jurnalist local, dacă este luată în calcul varianta unui sabotaj.
„Mă interesează să aflu punctual, s-a declanșat ceva acolo, s-a declașat din extern, a fost o autoaprindere, înțeleg că sunt toate variantele în discuție, cu potențial mai mic sau mai mare în a se confirma. Aștept rezultatul specialiștilor de la Institutul Național de Criminalistică. Este îngrijorător că într-o fabrică de armament există astfel de evenimente”, a mai spus la momentul respectiv ministrul Economiei, pentru publicația Alba24.
Reamintim că în noaptea de 02.08.2025, în una dintre halele destinate depozitării muniției ce aparține societății Uzina Mecanică Cugir SA – Compania Națională Romarm S.A., a avut loc un incendiu.
Procurorii au transmis miercuri că în urma acestuia a fost distrusă cantitatea de 51.120 de bucăți cartușe calibrul de 14,5 și 5,56, dintr-un total de 727.760 existente în hala la momentul izbucnirii focului.
Anchetatorii au precizat într-un comunicat de presă că până în prezent au fost audiate mai multe persoane, au fost ridicate imagini video și documente de gestiune, de evidență a accesului, documente tehnice și de protecția muncii, instrucțiuni și proceduri.
De asemenea, au fost prelevate probe criminalistice, materiale și echipamente ce urmează a fi expertizate.
Din primele constatări rezultă faptul că incendiul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, de diferite tipuri, iar ulterior s-a extins către partea din hală în care era depozitată muniția.
Cercetările vizează infracțiunile de distrugere din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.
