UPDATE Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, a ajuns la audieri la DIICOT

UPDATE 09:25 Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, a ajuns, marți dimineața, la audieri la DIICOT.

știrea inițială

Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, urmează să fie audiat, marți dimineața, la DIICOT.

DIICOT a anunțat, într-un comunicat transmis luni, că un fost membru în conducerea Serviciului de Informații și Securitate al R.Moldova ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”. Conform anchetatorilor, două întâlniri ar fi avut loc la Budapesta. Detalii aici

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a confirmat, într-un comunicat, că este vorba de un fost ofițer de rang înalt al SIS.

Alexandru Bălan era invitat la masa rotundă „Parcursul pro-european al Republicii Moldova” de marți, 9 septembrie, de la Universitatea de Vest din Timișoara.

Alexandru Bălan, prezentat ca specialist în securitate, urma să fie la masă cu invitați precum Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova și Iulian Chifu, expert și analist politică externă. Detalii aici