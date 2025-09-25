G4Media.ro
Bărbatul din Buzău care ar fi încercat să răpească o elevă de…

sursa foto: PRO TV

Bărbatul din Buzău care ar fi încercat să răpească o elevă de 12, în faţa şcolii, reţinut

Bărbatul de 52 de ani care ar fi încercat să răpească o fată de 12 ani, în faţa Şcolii Gimnaziale Nr. 11 din municipiul Buzău, a fost reţinut, transmite News.ro.

Potrivit IPJ Buzău, în jurul orei 12.00, poliţiştii au fost sesizaţi că un bărbaat ar fi luat de mână o fată împotriva voinţei acesteia, provocându-i o stare de teamă.

Din primele verificări, a reieşit că este vorba despre un bărbat de 52 de ani, din comuna Unguriu. În urma probatoriului administrat şi sub coordonarea parchetului, poliţiştii au dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore, sub acuzaţia de lovire sau alte violenţe.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanţelor în care s-a produs incidentul.

Bărbatul a fost prins după ce a fost observat de un poliţist aflat în timpul liber.

”Un poliţist aflat în afara programului de lucru, în timp ce se deplasa pe o stradă din municipiul Buzău, a observat faptul că o minoră s-ar fi smucit din mâna unui adult, manifestând o stare de anxietate. Imediat după aceea, adultul ar fi părăsit zona. (…) Întrucât minora a precizat că nu cunoştea persoana, poliţistul a pornit în urmărirea bărbatului pe care l-a imobilizat şi a solicitat sprijinul colegilor de serviciu pentru a-l prelua”, se arată într-un comunicat al IPJ Buzău.

