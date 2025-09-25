Șoșoacă, fluturând steagul Palestinei, insulte la adresa Israelului, NATO, Parchetului General și UE / Le-a recomandat jurnaliștilor să demisioneze și să se angajeze la „AlJazeera”

Eurodeputata extremistă Diana Șoșoacă a aterizat joi seara pe aeroportul Otopeni, unde a fost așteptată de mai mulți simpatizanți și membri SOS. Șoșoacă a fluturat steagul Palestinei și a lansat mai multe insulte la adresa Israelului și NATO, dar și la adresa Parchetului General și instituțiilor statului. A făcut afirmații împotriva UE și i-a îndemnat pe jurnaliști să demisioneze „de la proștii lor” și să se angajeze „AlJazeera”.

Șoșoacă s-a arătat revoltată de acuzațiile pe care i le aduce Parchetul General și de cererea prin care s-a solicitat să-i fie ridicată imunitatea. „În România stabilești ceva cu parchetul? Ăștia sunt niște parchetari, nu mai există procuratură, e parchet, stau în genunchi și pun parchet, un parchet de proastă calitate”, a comentat Șoșoacă când a fost întrebată dacă a convenit cu procurorii să meargă la audieri. „E rușinos că taman Parchetul General se coboară la acest nivel. E inadmisibil ca niște procurori să se ocupe cu așa ceva”, a adăugat Șoșoacă.

Ea a acuzat Israelul și NATO că „fac numai masacre pe unde se duc”, că „instigă la război”.

Ea spune că dosarul în care e acuzată de propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, ar avea cu totul alt temei. „Îi deranjează că eu reprezint România în negocierile pentru BRICS. De fapt asta îi deranjează”, a spus Șoșoacă referindu-se la alianța formată între Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud pentru a-și consolida relațiile economice.

„Da, eu mă pot înțelege cu Rusia și cu Cuba și cu Venezuela și cu India și cu China și cu SUA, și chiar și cu UE dacă înțelege să fie ceea ce a fost înființată la început, comunitatea oțelului și cărbunelui. Dar care oțel, care cărbune că noi nu mai avem nimic. Românii noștri cerșesc prin străinătate sau își schimbă profesiile. 10 milioane de români, aruncați în afara granițelor”, a comentat Șoșoacă, adăugând că acum la UE se vorbește că trebuie să refacem industria de oțel și că trebuie să scoatem cărbune din mină: „Care mine, că s-au distrus în România, cu ce specialiști?

Reprezentanta SOS a mai spus că ea a fost numită „președintă de onoare a comunității palestiniene din Europa”: „Și din calitatea de președinte de onoare am participat la deschiderea unei școli palestiniene la Bruxelles, singura școala din Belgia, asta în timp ce proștii voștri deschid 10 m de autostrăzi făcute în 30 de ani”.

Șoșoacă mai spune că a fost „oaspete de onoare” al chinezilor: „la un eveniment de sărbătorire a 76 de ani de la înființare statului chinez și 50 de ani de cooperare UE-China”. „Nu știu unde erau praștii voștri dar vă spun că am fost singurul român, dintre eurodeputați, singurul care am avut loc lângă miniștrii chinezi și ambasadori chinezi. Și voi (adresându-se jurnaliștilor – n.red), ar trebui să vă dați demisia și să aplicați la AlJazeera”, a mai spus Șoșoacă.