Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

A fost reținut minorul care se presupune că transmitea mesaje de amenințare către școli și spitale din România

S-a dispus reținerea tânărului de 17 ani, acuzat că transmitea mesaje cu caracter de amenințare, pe adresele oficiale de corespondență electronică ale mai multor unități spitalicești și de învățământ.

Conform DIICOT, din probele administrate a reieșit că, la datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate,  în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventive a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției  de Combatere a Criminalității  Organizate  – Serviciul de Investigare a Infracțiunilor de Terorism. Citește și AICI

