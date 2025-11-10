O companie din Sibiu a câștigat un proces cu biroul pentru Imigrări / I s-a interzis să angajeze trei bărbați din Ghana / ”Au spus că o firmă nu poate angaja muncitori necalificați” / „Ei săracii sunt deja plecați”

O companie din Sibiu specializată în lucrări de instalații a câștigat recent recent un proces cu Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), care îi refuzase avizele de muncă pentru trei cetățeni străini, relatează Turnul Sfatului.

Deși decizia finală a instanței superioare a dat dreptate companiei, în perioada în care a avut loc procesul muncitorii fuseseră expulzați din țară.

Administratorul companiei B&B Euroterm SRL, Ioan Beldean, spune că a apelat la forța de muncă străină ca o necesitate dictată de piață.

„Nevoia de muncitori e mare. Dacă nu găsești români, apelezi și la străini. Aș prefera să lucrez cu români, pentru că nu există bariera de limbă”. Spune că a găsit trei lucrători străini aflați deja în țară, aduși de o altă companie, care, la sosirea lor, le-ar fi spus că nu mai are nevoie de ei. Cei trei bărbați erau din Ghana.

În octombrie 2023, IGI a emis negația printr-un act oficial, pe care Beldean l-a descris ca fiind un „abuz” și pe care l-a contestat în instanță: „Mi s-a părut abuz faptul că cei de la IGI mi-au spus că o firmă nu poate angaja muncitori necalificați”.

Cazul a fost judecat la Curtea de Apel Alba Iulia, judecătorii respingând pretențiile firmei. Compania a câștigat însă, în martie 2025, procesul la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a anulat actul IGI Sibiu și a dispus să le permită celor de la Euroterm să-i angajeze pe bărbații din Ghana.

Compania a invocat precedente, arătând că IGI le eliberase anterior „numeroase avize de angajare” pentru funcții similare bazate pe aceeași documentație.

Ioan Beldean, patronul firmei, a declarat, după încheierea procesului că „ei săracii sunt deja plecați”. „Au fost expulzați cât timp a durat procesul, au fost expulzați, sunt înapoi în Ghana”.

Practic, după un an și ceva, decizia nu mai ajută cu nimic nici compania, nici pe muncitorii străini, veniți din Ghana.

„Față de alții, sunt curați, se îngrijesc, fac curățenie după ei, știu să folosească papucii de casă, respectă igiena personală…”