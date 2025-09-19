SUA revocă vize pentru oameni de afaceri indieni, invocând legături cu traficul de precursori de fentanil / Trump a impus anterior tarife vamale de 50% asupra importurilor indiene, deteriorând relaţiile bilaterale

Ambasada Statelor Unite la New Delhi a anunţat joi că a revocat şi ulterior a refuzat acordarea de vize unor oameni de afaceri şi lideri corporativi indieni, pe baza implicării lor în traficul de precursori de fentanil, substanţe chimice utilizate la fabricarea opioidului responsabil pentru un număr ridicat de decese prin supradoză în SUA, transmite Reuters, transmite News.ro.

Declaraţia ambasadei nu a oferit nume, dar un purtător de cuvânt a confirmat că este vorba despre cetăţeni indieni. Reprezentanţii americani au adăugat că guvernul Indiei cooperează îndeaproape cu autorităţile SUA pentru a combate traficul de droguri.

Ministerul indian de externe nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta măsurile vizând vizele.

Preşedintele Donald Trump a inclus India, alături de alte 22 de state, pe lista principalelor ţări de tranzit sau producătoare de droguri ilegale, precizând însă că această clasificare ”nu reflectă neapărat eforturile guvernamentale în lupta antidrog”.

Liderul american a impus anterior tarife vamale de 50% asupra importurilor indiene, deteriorând relaţiile bilaterale, şi a aplicat taxe suplimentare Chinei, Mexicului şi Canadei, pe care le-a acuzat că facilitează fluxul de fentanil către SUA.