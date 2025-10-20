G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un avion cargo a ieșit de pe pistă și a căzut în…

sursa foto: Ben Cheung/Pexels

Un avion cargo a ieșit de pe pistă și a căzut în mare în Hong Kong / Două persoane au murit

Articole20 Oct • 520 vizualizări 0 comentarii

Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare, relatează AFP şi Reuters, preluate de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Avionul Boeing 747, operat de compania aeriană turcă ACT Airlines, ateriza pe Aeroportul Internaţional Hong Kong în jurul orei 3:50 dimineaţa, venind de la Dubai, au precizat autorităţile. Compania aeriană închiriase avionul de la Emirates, un transportator aerian cu zboruri lungi cu sediul în Dubai.

Patru membri ai echipajului avionului au fost salvaţi şi transportaţi la spital. Rapoartele iniţiale ale poliţiei indicau că două persoane aflate într-un vehicul de la sol al aeroportului au fost ucise.

Emirates a declarat că avionul de marfă Boeing 747 care zbura cu numărul EK9788 era închiriat cu echipaj şi operat de ACT Airlines. În cazul închirierilor cu echipaj, compania care furnizează avionul asigură şi echipajul, întreţinerea şi asigurarea. Emirates a declarat că nu se afla nicio marfă la bord.

Posturile locale de televiziune din Hong Kong au arătat aeronava parţial scufundată chiar lângă marginea digului aeroportului. Partea din faţă a aeronavei şi cabina de pilotaj erau vizibile deasupra apei, dar coada părea să se fi rupt.

Accidentul a avut loc pe pista nordică a aeroportului din Hong Kong, unul dintre cele mai aglomerate din Asia. Această pistă a rămas închisă, în timp ce celelalte două piste ale aeroportului continuă să funcţioneze.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

FOTO Albanez prins cu 22 de kilograme de canabis într-un troler, pe care l-a introdus în România cu avionul, pe ruta Atena-București / Bărbatul a fost reținut de DIICOT

Articole18 Oct • 307 vizualizări
0 comentarii

Putin a recunoscut că apărarea aeriană rusă este responsabilă pentru prăbuşirea avionului azer de anul trecut, când au murit 38 de persoane

Articole9 Oct • 921 vizualizări
0 comentarii

Doi militari au murit în Italia în urma prăbuşirii unui avion militar de antrenament în staţiunea balneară Sabaudia

Articole1 Oct 2025 • 205 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.