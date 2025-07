Ziua în care campionul de șah Magnus Carlsen a cedat psihic: Captiv în propria minte

Magnus Carlsen a avut parte de o zi de joi catastrofală la turneul de Freestyle Chess din Las Vegas, iar după a explicat cum au stat de fapt lucrurile. Multiplul fost campion mondial de șah spune că „a fost captiv în propria minte.”

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Fostul campion mondial de șah a avut parte de o zi îngrozitoare „la muncă”: norvegianul spune că nu neapărat înfrângerile sau scorul au fost șocante, ci modul în care s-a simțit pe durata zilei de joi.

„Am suferit un colaps complet al sistemului nervos”, a mărturisit Carlsen, după ce joi a fost de nerecunoscut pe tabla de șah.

Fără soția Ella, fără antrenorul Peter Heine Nielsen și fără acces la vreun telefon sau dispozitiv între runde, norvegianul a simțit că rămâne captiv în propria minte, transmite indianexpress.com.

„Am vrut doar să ies din bulă. Când lucrurile încep să meargă prost, mă simt prins. Aș fi avut nevoie să vorbesc cu cineva apropiat”, completează Carlsen.

Fostul campion mondial a avut cuvinte de critică și la adresa adversarilor din circuit.

„Mi se pare absolut ridicol. Parcă nimeni nu gândește singur. Toți joacă aceeași configurație de deschidere pe care o stabilesc în grup. Asta nu e ideea acestui format”, spune norvegianul.

Carlsen trage un semnal de alarmă în acest sens: șahul fără libertate creativă devine robotism.

În vârstă de 34 de ani, Magnus a cucerit de cinci ori titlul mondial la șah: 2013, 2014, 2016, 2018 și 2021.

Este cel mai mare șahist al epocii moderne, conform rezultatelor și specialiștilor.

Magnus Carlsen: ‘Had complete collapse of my nervous system… didn’t enjoy not talking to wife Ella’ https://t.co/Cn81dGwxIJ

— The Indian Express (@IndianExpress) July 18, 2025