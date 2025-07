VIDEO Misterul mamei rusoaice și al copiilor săi găsiți într-o peșteră din India

Poliția din India încearcă să reconstituie povestea unei rusoaice care a fost găsită trăind într-o peșteră din sudul statului Karnataka împreună cu cele două fetițe ale sale, scrie BBC.

Nina Kutina a fost salvată pe 9 iulie de polițiști care efectuau o patrulare de rutină în apropierea dealurilor Ramteertha din pădurea Gokarna, care se învecinează cu paradisul turistic Goa.

Autoritățile spun că femeia în vârstă de 40 de ani și fiicele ei – de șase și cinci ani – nu au documente valabile pentru a rămâne în India. Acestea au fost cazate într-un centru de detenție pentru străini de lângă Bengaluru, capitala statului, și vor fi deportate în curând.

Kutina și-a apărat stilul de viață în două interviuri video acordate agenției indiene de știri ANI, spunând că ea și copiii ei erau fericiți să trăiască în peșteră și că „natura dă sănătate”.

#WATCH | Bengaluru | Russian national Nina Kutina, who was found living with her two daughters in a remote cave near Gokarna in Karnataka, says, „We have a lot of experience staying in nature and we were not dying. I did not bring my children to die in the jungle…We used to… pic.twitter.com/iY0Bi8I6xb

— ANI (@ANI) July 14, 2025