Echipa feminină de tenis de masă a României, calificată în finala Campionatului…

Bernadette Szocs / Sursa foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Echipa feminină de tenis de masă a României, calificată în finala Campionatului European din Zadar / Tricolorele luptă duminică pentru aurul continental

Echipa feminină a României ţinteşte titlul continental, după o nouă evoluţie la înălţime din partea tricolorelor, sâmbătă, în sala din Zadar, Croaţia. În semifinala Campionatului European, tricolorele au învins selecţionata Olandei, scor 3-0, transmite News.ro.

Bernadette Szocs a adus primul punct în confruntarea dintre cele două echipe, iar în faţa apărătoarei Jie Li a fost nevoie de răbdare şi inteligenţă tactică pentru a găsi momentul potrivit al loviturilor decisive. Cele două sportive au alternat momentele bune până în setul decisiv, când tricolora a speculat fiecare moment al jocului şi a fost de neoprit spre victoria cu 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1).

Elizabeta Samara a urcat scorul la 2-0 pentru România, după ce a fost condusă de Britt Eerland, în urma unui prim set echilibrat. Totuşi, componenta lotului naţional a produs anumite schimbări în joc care i-au permis să domine până spre finalul întâlnirii, când şi-a folosit la capacitate maximă abilităţile pentru victoria cu 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9).

Calificarea în finala europeană a fost asigurată după al treilea meci, în care Andreea Dragoman a controlat mare parte din schimburile cu Shuohan Men. Stâpână pe situaţie şi cu lovituri în forţă, tricolora a încheiat duelul la 3-0 (11-8, 11-5, 11-5).

Desfăşurarea întâlnirii România – Olanda, scor 3-0:

Bernadette Szocs – Jie Li 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1)

Elizabeta Samara – Britt Eerland 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9)

Andreea Dragoman – Shuohan Men 3-0 (11-8, 11-5, 11-5)

Duminică, de la 14:00, România, vicecampioana europeană en titre, întâlneşte Germania, campioana europeană en titre, într-un meci în care tricolorele vor să recapete titlul continental.

