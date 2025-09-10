Cum a exploatat Hamas spitalele din Gaza / Organizații internaționale umanitare, acuzate de ipocrizie – raport citat de Jersusalem Post

Hamas a exploatat spitalele și facilitățile medicale din Fâșia Gaza în scopuri militare timp de ani de zile, potrivit unui nou raport publicat miercuri de NGO Monitor. Constatările se bazează pe documente interne ale ministerului Hamas de la începutul anului 2020, care descriu instituțiile de sănătate nu ca spații civile neutre, ci ca bunuri care urmează să fie utilizate pentru securitate și activități militare, relatează The Jerusalem Post.

Un document, intitulat Raport privind activitatea străină în interiorul instituțiilor de sănătate, a fost trimis de un ofițer Hamas unui comandant superior. Un al doilea document, intitulat Security observation over the security threats of foreign presence inside health institutions, a fost trimis unui director general adjunct al serviciilor de informații Hamas în martie 2020.

Ambele documente menționează că Ministerul Sănătății din Gaza, care supraveghează spitalele, asociațiile de sănătate și centrele medicale caritabile, a fost unul dintre cele mai mari organisme guvernamentale. Documentele au descris sistemul de sănătate ca deținând „o mulțime de informații importante care pot fi utilizate în chestiuni de securitate” și au numit Ministerul Sănătății un „cufăr de comori pentru informații, în special în timp de război”.

Acestea au avertizat că implicarea extinsă a organizațiilor caritabile și a grupurilor de ajutor străine a creat vulnerabilități și au concluzionat că Hamas trebuie să mențină supravegherea actorilor internaționali în interiorul unităților sanitare pentru a preveni scurgerile de informații și pentru a proteja agenții. ONG Monitor a declarat că documentele dovedesc că liderii Hamas nu priveau spitalele ca pe o infrastructură civilă protejată, ci ca pe o parte a rețelei sale militare.

„Hamas afirmă în mod explicit că unitățile sanitare din Gaza nu sunt spații neutre, ci joacă un rol esențial în rețeaua teroristă a Hamas”, se arată în raport. Grupul a adăugat că documentele arată că Hamas este conștient de faptul că spitalele tratează luptători răniți și conțin informații sensibile, care necesită protecție din partea serviciilor de informații străine. Aceste constatări se intersectează cu dezbaterile în curs privind supravegherea umanitară în Gaza, inclusiv o revizuire a apărării israeliene care contestă statisticile privind foametea publicate de autoritățile din Gaza. „Dovezile de complicitate sunt flagrante”, a declarat Gerald Steinberg, președintele ONG Monitor.

„Acest document expune ipocrizia organizațiilor internaționale presupus umanitare precum Crucea Roșie, Medici fără Frontiere și Comitetul Norvegian de Ajutor (NORWAC). În timp ce se fac în mod repetat ecoul acuzațiilor Hamas și condamnă operațiunile Israelului de a pune capăt exploatării spitalelor în scopuri teroriste, aceste grupuri știau în mod clar că Hamas exploatează aceste facilități și au ales să păstreze tăcerea.

Pentru a face spitalele din Gaza sigure pentru toată lumea, codul tăcerii al ONG-urilor și al ONU trebuie să fie încălcat.” „De acum înainte, orice ONG umanitar sau agenție ONU care primește permisiunea de a opera într-o unitate medicală trebuie să își suspende toate activitățile și să raporteze ori de câte ori teroriștii sunt prezenți sau suspectați de implicare”, a adăugat Steinberg.

„Era cooperării tăcute a luat sfârșit. Numai atunci se poate avea încredere în aceste organizații pentru a se întoarce și a ajuta cu adevărat pacienții din Gaza.”

Constatările sunt în concordanță cu dezvăluirile anterioare privind utilizarea locațiilor medicale în timpul conflictului. În decembrie 2023, The Jerusalem Post a raportat că directorul spitalului Kamal Adwan, Ahmad Kahlot, a recunoscut în timpul interogatoriului că s-a alăturat Hamas în 2010 și a deținut o funcție de conducere în cadrul grupării. Câteva luni mai târziu, în octombrie 2024, un șofer de ambulanță de la același spital a confirmat că agenții au folosit unitatea în scopuri militare.

În ianuarie 2024, IDF a descoperit un sistem de tuneluri lung de 250 de metri sub spitalul Shifa, pe care oficialii militari l-au descris ca fiind un loc de comandă al Hamas, atrăgând atenția internațională asupra utilizării strategice a celui mai mare centru medical din Gaza. Cel mai recent, în iunie 2025, IDF a declarat că un centru de comandă a fost construit sub Spitalul European din Khan Yunis și a difuzat imagini filmate cu drona care arată tuneluri sub această unitate.

Luate împreună, aceste incidente și documentele din 2020 indică o strategie consecventă de utilizare a spitalelor pentru a proteja agenții și infrastructura. Rapoartele conexe au examinat peisajul umanitar, inclusiv o explicație privind cine trimite ajutor în Gaza și acoperirea acuzațiilor de înghețare a ajutorului în nordul Gaza. Împreună, aceste incidente și documentele din 2020 arată o strategie consecventă de utilizare a spitalelor pentru a proteja agenții și infrastructura. ONG Monitor a declarat că înregistrările oferă o confirmare rară a practicii în propriile cuvinte ale Hamas.