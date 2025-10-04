Greta Thunberg acuză că este reținută de Israel într-o celulă „infestată cu ploșnițe”, cu prea puțină apă și mâncare

Activista de mediu Greta Thunberg le-a declarat oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană după reținerea și îndepărtarea sa de pe o flotilă care transporta ajutoare către Gaza, potrivit unei corespondențe văzute în exclusivitate de The Guardian.

Potrivit corespondenței, un alt deținut a raportat că forțele israeliene au făcut fotografii în care Thunberg ar fi fost forțată să țină steaguri. Identitatea steagurilor nu este cunoscută.

Într-un e-mail trimis de ministerul suedez de externe către persoane apropiate lui Thunberg și văzut de The Guardian, un oficial care a vizitat-o pe activistă în închisoare a spus că aceasta a declarat că a fost reținută într-o celulă infestată cu ploșnițe, cu prea puțină hrană și apă.

„Ambasada a reușit să se întâlnească cu Greta”, se arată în e-mail. „Ea a informat despre deshidratare. A primit cantități insuficiente de apă și hrană. De asemenea, a spus că a făcut iritații cutanate pe care le suspectează a fi cauzate de ploșnițe. A vorbit despre tratamente dure și a spus că a stat perioade lungi pe suprafețe tari.”

„Un alt deținut ar fi spus unei alte ambasade că a văzut-o [pe Thunberg] fiind forțată să țină steaguri în timp ce i se făceau fotografii. Ea s-a întrebat dacă imaginile cu ea au fost distribuite”, a adăugat oficialul ministerului suedez.

Thunberg se numără printre cei 437 de activiști, parlamentari și avocați care fac parte din Global Sumud Flotilla (GSF), o coaliție de peste 40 de vase care transportau ajutoare umanitare și al căror obiectiv era să încalce blocada maritimă impusă de Israel asupra Gazei de 16 ani.

Între joi și vineri, forțele israeliene au interceptat toate bărcile și au arestat fiecare membru al echipajului aflat la bord. Majoritatea sunt deținuți la Ketziot, cunoscută și sub numele de Ansar III, o închisoare de maximă securitate din deșertul Negev, folosită în principal pentru deținerea prizonierilor palestinieni pe care Israelul îi acuză de implicare în activități militante sau teroriste.

The Guardian a contactat Serviciul de Închisori din Israel, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) și Ministerul israelian de externe, însă niciuna dintre instituții nu a răspuns încă solicitării de comentarii.