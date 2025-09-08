„Dosarele Boris”: O scurgere de informații dezvăluie modul în care fostul premier al Marii Britanii a folosit funcția publică pentru a gestiona interese comerciale private (The Guardian)

Un set de date scurse din biroul privat al lui Boris Johnson dezvăluie cum fostul prim-ministru a profitat de contactele și influența dobândite în funcție, posibil încălcând regulile de etică și lobby, se arată într-o investigație The Guardian.

„Dosarele Boris” conțin emailuri, scrisori, facturi, discursuri și contracte comerciale. Ele scot la lumină modul de funcționare al unei companii subvenționate din bani publici, pe care Johnson a înființat-o după ce a părăsit Downing Street, în septembrie 2022.

Setul de documente arată cum Johnson a folosit compania pentru a gestiona o serie de locuri de muncă bine plătite și afaceri. Ele ridică întrebări pentru fostul lider conservator privind posibila încălcare a regulilor „ușii rotative” care guvernează carierele de după mandatul ministerial.

Dezvăluirile amintesc de scandalul de lobby Greensill Capital, care l-a implicat pe unul dintre predecesorii lui Johnson, David Cameron. De asemenea, acestea ar putea genera întrebări legate de alocația finanțată de contribuabili pe care foștii prim-miniștri o primesc pentru a-și administra birourile private.

Există peste 1.800 de fișiere în arhivă, inclusiv unele care datează din perioada mandatului lui Johnson la Downing Street. The Guardian este singura organizație media britanică despre care se știe că a avut acces la acest set de documente.

Documentele aratîă că:

Johnson a făcut lobby pe lângă un oficial saudit de rang înalt, pe care îl cunoscuse în mandat, cerându-i să transmită o propunere prințului moștenitor autocrat Mohammed bin Salman, în numele unei firme pe care o co-prezidează.

Fostul premier a primit peste 200.000 de lire sterline de la un fond speculativ după o întâlnire cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro – contrar declarațiilor sale că nu fusese plătit.

În timp ce era în funcție, Johnson pare să fi avut o întâlnire secretă cu miliardarul Peter Thiel, fondatorul controversatei firme americane de date Palantir, cu câteva luni înainte ca aceasta să primească un rol în gestionarea datelor NHS.

Într-o aparentă încălcare a regulilor pandemice Covid, Johnson a găzduit un dineu pentru un lord conservator care a finanțat renovarea luxoasă a apartamentului său din Downing Street, la o zi după ce al doilea lockdown național a intrat în vigoare.

Johnson nu a răspuns la solicitările repetate de comentarii.

Fișierele au fost obținute de Distributed Denial of Secrets (DDoS), o organizație non-profit înregistrată în SUA, care arhivează documente scurse și piratate.

DDoS a declarat pentru Guardian că nu cunoaște proveniența scurgerii. Totuși, apariția datelor pe serverele sale va ridica, inevitabil, întrebări despre o posibilă breșă de securitate în biroul fostului prim-ministru.

citește investigația completă pe The Guardian