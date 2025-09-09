G4Media.ro
Tunisia neagă atacul cu drone asupra flotilei umanitare Gretei Thunberg îndreptată spre…

Sursa Foto: Facebook/ Greta Thunberg

Tunisia neagă atacul cu drone asupra flotilei umanitare Gretei Thunberg îndreptată spre Gaza, ancorată în portul Tunis

9 Sep

Guvernul Tunisiei a negat că ar fi atacat cu drone flota de ajutor umanitar cu destinația Gaza, în care se afla și activista de mediu pro-palestiniană, Greta Thunberg, relatează ITV News.

Flotila Global Sumud, cunoscută și sub numele de „Family Boat”, a declarat că „a fost lovită de o dronă” în timp ce era ancorată în Tunisia luni seara.

Organizația a postat peste noapte pe rețelele de socializare imagini care, potrivit acesteia, arată „momentul exact în care Family Boat a fost lovită de sus”.

Ministerul de interne de la Tunis a declarat într-un comunicat că informațiile despre un atac cu drone sunt nefondate și că unități de securitate specializate investighează rezultatele unui incendiu într-o vestă de salvare.

Flotila încearcă în prezent să livreze ajutoare în Gaza, susținând că alimentele și proviziile de bază din nordul teritoriului palestinian au devenit din ce în ce mai limitate.

Grupul urmează să susțină o conferință de presă la Tunis marți, înainte de a părăsi țara și de a-și continua eforturile de livrare a ajutoarelor miercuri.

Flotila și-a început călătoria la Barcelona pe 1 septembrie, dar a fost nevoie de două încercări pentru a pleca din cauza furtunilor din Spania.

Nu era clar câte bărci se aflau în flotilă, dar organizatorii au declarat anterior că erau aproximativ 20 de nave cu participanți din 44 de țări. Se aștepta ca alte zeci de bărci să se alăture din întreaga Mediterană.

Misiunea de livrare a ajutoarelor este cea mai mare încercare de a sparge blocada israeliană a teritoriului palestinian pe mare.

