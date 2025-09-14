G4Media.ro
Elon Musk, videoconferință, miting extrema dreaptă Londra
Foto: captură video

VIDEO Elon Musk a cerut dizolvarea parlamentului britanic și schimbarea guvernului, la mitingul de extremă dreapta din Londra / S-a adresat direct mulțimii prin videoconferință

Miliardarul Elon Musk a cerut „dizolvarea parlamentului” şi „schimbarea guvernului” în Marea Britanie adresându-se sâmbătă prin videoconferinţă mulţimii participante la mitingul „Uniţi Regatul” din Londra, organizat de activistul de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut sub numele de Tommy Robinson, relatează The Guardian, transmite News.ro.

„Chiar cred că trebuie să aibă loc o schimbare de guvern în Marea Britanie. Nu se poate – nu mai avem încă patru ani sau când vor fi următoarele alegeri, este prea mult timp. Trebuie făcut ceva. Trebuie să aibă loc o dizolvare a parlamentului şi să se organizeze noi alegeri”, a opinat miliardarul până de curând foarte apropiat de Donald Trump.

Nu este prima dată când Musk se implică în politica britanică. El a început un război verbal cu guvernul britanic pe tema bandelor de pedofili şi a criticat, de asemenea, Legea privind siguranţa online din 2023, calificând legislaţia drept o ameninţare la adresa libertăţii de exprimare, menţionează The Guardian.

Musk avea o relaţie cordială cu Nigel Farage, liderul partidului extremist Reform UK, şi au existat chiar zvonuri că ar putea face o donaţie partidului acestuia, înainte ca şeful Tesla să ceară înlocuirea liderului Reform UK în timpul unei dispute privind sprijinul acordat lui Tommy Robinson.

Elon Musk, proprietarul X, s-a conectat sâmbătă prin legătură video şi a vorbit cu Robinson în faţa a mii de spectatori, criticând „virusul mintal woke” şi spunând mulţimii că „violenţa se apropie”.

„Ori ripostezi, ori mori”, crede Musk.

Musk a declarat mulţimii adunate în centrul Londrei: „Apelul meu se adresează bunului simţ britanic, care înseamnă să te uiţi cu atenţie în jurul tău şi să spui: «Dacă acest lucru continuă, în ce lume vei trăi?».

„Acesta este un mesaj adresat centrului raţional, oamenilor care în mod normal nu s-ar implica în politică, care vor doar să-şi trăiască viaţa. Sunt liniştiţi, îşi văd de treburile lor. Mesajul meu pentru ei este: dacă situaţia continuă aşa, violenţa va ajunge şi la voi, nu veţi avea de ales. Vă aflaţi într-o situaţie crucială. Indiferent dacă alegeţi violenţa sau nu, violenţa va ajunge la voi. Ori ripostaţi, ori muriţi, ăsta este adevărul, cred”, a declarat Musk.

Miliardarul a mai spus mulţimii că „stânga este partidul crimelor”, referindu-se la moartea activistului conservator american Charlie Kirk. „Există atât de multă violenţă la stânga, prietenul nostru Charlie Kirk a fost ucis cu sânge rece săptămâna aceasta, iar oamenii de stânga sărbătoresc acest lucru în mod deschis. Stânga este partidul crimelor şi al celebrării crimelor. Adică, gândiţi-vă puţin la asta, cu asta avem de-a face aici”, a continuat Musk.

Se estimează că peste 110.000 de persoane au participat sâmbătă la mitingul de extremă dreapta, considerat unul dintre cele mai mari evenimente naţionaliste din ultimele decenii.

Pe lângă Musk, personalităţi precum Katie Hopkins şi politicianul francez de extremă dreapta Éric Zemmour au fost invitate să ia cuvântul la eveniment.

