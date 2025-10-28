Elon Musk lansează Grokipedia pentru a concura cu Wikipedia, pe care o consideră orientată spre stânga

Elon Musk și compania sa xAI au lansat luni Grokipedia, prezentată ca un concurent al enciclopediei online Wikipedia, acuzată de părtinire ideologică de o parte a republicanilor din Statele Unite, scrie agenția AFP, preluată de boursorama.com.

Versiunea a fost numerotată 0.1 și număra deja luni seara peste 885.000 de definiții, față de peste 7 milioane în limba engleză pentru Wikipedia.

Într-un mesaj postat pe X, Elon Musk a promis lansarea în curând a unei versiuni 1.0, „de zece ori mai bună” decât 0.1, care este deja „mai bună decât Wikipedia”, în opinia sa.

Acum o săptămână, antreprenorul a decis să amâne cu câteva zile lansarea Grokipedia, anunțată la sfârșitul lunii septembrie, un termen justificat de necesitatea de a efectua „o muncă suplimentară pentru a elimina propaganda”.

La fel ca liderii republicani, Elon Musk critică în mod regulat Wikipedia de mai mulți ani. În 2024, el a acuzat site-ul că este „controlat de activiști de extremă stânga” și a făcut apel la încetarea donațiilor către platformă.

„Scopul lui Grok și al (Grokipedia) este adevărul, tot adevărul și numai adevărul”, a afirmat cel mai bogat om din lume, care a precizat că enciclopedia este liber accesibilă (open source). „Oricine o poate folosi pentru orice, gratuit”.

„Părtiniri sistemice”

Conținutul anumitor articole din Grokipedia denotă o orientare a rezultatelor, după cum se poate observa în pagina dedicată lui Elon Musk.

În primele paragrafe ale rezumatului, platforma indică faptul că șeful Tesla și SpaceX a „influențat dezbaterea” publică pe mai multe teme, ceea ce i-a adus „critici din partea mass-media tradiționale, care manifestă tendințe de stânga în acoperirea mediatică”.

În ceea ce privește mișcarea pentru drepturile civile „Black Lives Matter”, Grokipedia scrie în introducere că aceasta a „mobilizat milioane de oameni”.

„Cu toate acestea, aceste manifestații au dus la revolte, (…) cele mai costisitoare din istoria asigurărilor pentru daune materiale, în plus față de 25 de morți și declinul urban accelerat în zonele afectate”, continuă enciclopedia.

Abia mai jos în articol menționează cifrele Acled, organizație care compilează date despre zonele de conflict, care arată că 93% din manifestațiile mișcării au fost pașnice, față de 5% marcate de „violențe ale participanților”. Înainte de a pune la îndoială aceste statistici, acuzându-le că „subestimează revoltele”.

Un alt exemplu este pagina dedicată editorialistului conservator Tucker Carlson, care subliniază „rolul său (…) în denunțarea prejudecăților sistemice ale jurnalismului tradițional”. Ea face referire la un articol de pe site-ul revistei Newsweek, care menționează aceste prejudecăți doar în citate ale lui Tucker Carlson însuși.

Creată în 2001, Wikipedia este o enciclopedie colaborativă gestionată de voluntari, finanțată în mare parte din donații, ale cărei pagini pot fi scrise sau modificate de internauți.

Ea revendică un „punct de vedere neutru” în conținutul său.

Conținutul Grokipedia este generat de inteligența artificială (IA) și de asistentul IA generativ Grok, dar citează și mai multe surse pe fiecare pagină.

În aprilie, procurorul federal din Washington, Ed Martin, înlocuit între timp, a adresat o cerere de documente fundației Wikimedia, care are autoritate asupra Wikipedia.

El a declarat că dorește să stabilească dacă Wikimedia are dreptul să beneficieze de scutirea de impozite acordată fundațiilor.

Procurorul numit de Donald Trump a denunțat „manipularea informațiilor” de care, în opinia sa, se făcea vinovată Wikipedia, platforma încercând să „ascundă propaganda”.

La sfârșitul lunii august, doi membri republicani ai Camerei Reprezentanților, James Comer și Nancy Mace, au deschis o anchetă privind „manevrele organizate (…) pentru a influența opinia publică americană (…) prin manipularea articolelor Wikipedia”.

Nașterea Grokipedia a fost salutată de mai multe personalități de dreapta, în special de ideologul ultranaționalist rus Alexandre Dughin, care a calificat articolul despre el ca fiind „neutru”, „obiectiv” și „corect”, în timp ce cel de pe Wikipedia este, în opinia sa, „defăimător”.