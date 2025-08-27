Macron îi răspunde într-o scrisoare lui Netanyahu că acuzaţiile sale de ”inacţiune” împotriva antisemitismului ”ofensează întreaga Franţă” / ”Ieşiţi fin această fugă cu capul înainte criminală şi ilegală a unui război permanent în Fâşia Gaza”

Preşedintele francez Emmanuel Macron îi răspunde premierului israelian Benjamin Netanyahu marţi, la o săptămână după ce acesta a acuzat Franţa de ”inacţiune” în lupta împotriva antisemitismului, printr-o scrisoare publicată în cotidianul Le Monde, în care şeful statului francez subliniază că această luptă este o ”prioritate absolută”, dar că ”nu poate fi instrumentalizată”, relatează AFP, transmite News.ro.

Macron denunţă, în această scrisoare publicată de cotidianul francez, aceste ”acuzaţii de inacţiune” ale lui Netanyahu drept o ”ofensă” la adresa ”întregii” Franţe şi îi cere să renunţe la ”fuga cu capul înainte criminală” în Fâşia Gaza.

”Aceste acuzaţii de inacţiune împotriva unui falgel împotriva căruia luptăm din toate puterile noastre sunt inacceptabile şi ofensează Franţa întreagă”, scrie el, subliniind că această luptă ”nu poate fi un subiect de instrumentalizare”.

Premierul israelian a declanşat o nouă criză cu Franţa prin acuzarea lui Emmanuel Macron de ”alimentarea focului antisemitismului” prin intenţia sa de a recunoaşte Palestina ca stat.

Benjamin Netanyahu se declara, într-o scrisoare adresată lui Emmanuel Macron la 17 august, ”îngrijorat de creşterea alarmantă a antisemitismului în Franţa şi de lipsa de acţiuni decisive ale Guvernului împotriva acestuia”.

"FUGA CU CAPUL ÎNAINTE CRIMINALĂ"



La 19 august, preşedinţia franceză denunţa drept ”greşită şi abjectă” acuzaţia lui Benjamin Netanyahu potrivit căreia Emmanuel Macron şi anunţa că şeful statului francez a luat-o la cunoştinţă din presă şi că-i va răspunde printr-o scrisoare.

Preşedintele franmcez subliniază în răspunsul său că ”rămâne şi va rămâne garantul necesităţii imperioase a luptei împotriva acestei abominaţii peste tot şi întotdeauna”.

”Antisemitismele din ţara noastră vin de departe, au fost mult timp hrănite de extrema dreaptă, sunt alimentate în prezent şi de extrema stângă care esenţializează comunitatea evreiească şi susţine ura împotriva acesteia din urmă”, scrie el.

Emmanuel Macron apreciază că iniţiativa sa diplomatică de recunoaştere a Palestinei ca stat este o ”mână întinsă” Israelului în vederea unei ”păci durabile” în Orientul Mijlociu şi respinge orice acuzaţie de susţinere, prin acest proces, a mişcări iislamiste palestiniene Hamas.

”Vă cer în mod solemn să ieşiţi fin această fugă cu capul înainte criminală şi ilegală a unui război permanent în Fâşia Gaza, care vă expune ţara lipsei de demnitate şi poporul unui impas, să încetaţi ilegala şki nejustificabila recolonizare a Cisordaniei” ocupate, îi scrie Macron lui Netanyahu.

În opinia sa, ”statul palestinian trebuie să constituie sfârşitul Hamasului”.

”Acesta este azi singurul mod de a eradica în mod real Hamasul şi de a evita ca tineretul israelian să fie consumat într-un război permanent, devastator pentru palestinienii din Fâşia Gaza, dar şi pentru Israel şi întreaga regiune” a Orientului Mijlociu, subliniază Emmanuel Macron.