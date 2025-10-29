Percheziții la Distrigaz în dosarul exploziei din Rahova / 6 persoane vor fi audiate de procurori

Opt percheziții se desfășoară miercuri dimineața în dosarul exploziei la blocul din Rahova, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate anchetei. Potrivit acestora, perchezițiile sunt efectuate în București, Ilfov, Prahova și Teleorman. Perchezițiile au loc la sediile Distrigaz, la persoane fizice și juridice și vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

Potrivit surselor G4Media.ro, percheziții vizează și angajații Distrigaz care au efectuat verificările înainte de explozie, administratorii și cei doi angajați ai companiei private Anproperty Construct SRL, care au efectuat verificarea retelei de gaze la bloc dupa venirea Distrigaz.

După efectuarea perchezițiilor, 6 persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut că urmare un dezastru, iar cercetările se desfăşoară in rem.

O explozie extrem de puternică s-a produs vineri, 17 octombrie, într-un Bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. În urma exploziei, trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.

UPDATE 8.05 Comunicat oficial:

”În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 8 percheziții domiciliare, la persoane fizice și jurdice, în cadrul dosarului penal, întocmit în urma exploziei din Rahova.

Dintre cele 8 percheziții, 4 sunt efectuate în București, 2 în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman.

Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

După efectuarea perchezițiilor, 6 persoane vor fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor.

Vă reamintim faptul că, în urma tragicului eveniment, Poliția Română și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au derulat mai multe activități, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la fața locului și audierea unor persoane.”

Context

Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de miercuri, a decis Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, după finalizarea cercetărilor penale la faţa locului şi a verificărilor tehnice realizate de experţii în construcţii, a anunţat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, transmite Agerpres.

El a scris, marţi, pe Facebook, că siguranţa rămâne prioritatea principală şi că accesul se va face controlat, sub coordonarea Poliţiei Capitalei, conform următorului program: miercuri, între orele 09:00 şi 10:30 – Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317, intervalul orar 10:30 – 12:00 – Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319, între orele 12:00 şi 13:30 – Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319, în intervalul orar 13:30 – 15:00 – Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1.

Potrivit prefectului Andrei Nistor, accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.