Daniel Kretinsky, supranumit "Sfinxul ceh", va deveni unul dintre principalii acționari ai gigantului francez TotalEnergies

Încă un activ în portofoliul deja bine garnisit al miliardarului ceh Daniel Kretinsky. El va deveni unul dintre principalii acționari ai TotalEnergies, cu 4,1% din capitalul uneia dintre cele mai mari companii franceze, scrie Le Figaro.

Mai exact, TotalEnergies a încheiat un acord cu Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), compania deținută de Daniel Kretinsky, pe baza căreia și-a construit imperiul. Compania franceză va achiziționa 50% din companie, evaluată la 10,6 miliarde de euro. Acordul prevede că EPH va primi echivalentul a 5,1 miliarde de euro în acțiuni TotalEnergies prin emisiunea a 95,4 milioane de acțiuni. Aceasta reprezintă aproximativ 4,1% din capitalul social al TotalEnergies și „va face din EPH unul dintre principalii acționari ai companiei la finalizarea tranzacției”.

Calculul prețului acțiunii a fost efectuat „pe baza unui preț egal cu media ponderată în funcție de volumul prețurilor din cele douăzeci de sesiuni bursiere anterioare datei de 16 noiembrie (data semnării), adică 53,94 euro pe acțiune”, a anunțat grupul. Acțiunea evoluează în zona de 56 de euro la Bursa de la Paris în sesiunea de luni.

Un acord strategic important

Tranzacția va duce la crearea unei întreprinderi comune deținute în proporție de 50/50 de TotalEnergies și EPH, care va fi responsabilă de gestionarea industrială a activelor și de dezvoltarea portofoliului, în timp ce fiecare dintre cele două companii își va comercializa partea de producție printr-un acord de tolling cu întreprinderea comună. Activele achiziționate sunt centrale electrice pe gaz, situate în mai multe țări din Europa de Vest (Italia, Regatul Unit și Irlanda, Țările de Jos, Franța).

„Această operațiune se înscrie pe deplin în strategia Integrated Power a TotalEnergies, care vizează consolidarea poziției sale pe piețele europene de energie electrică, prin dezvoltarea complementarității între producția intermitentă de energie electrică din surse regenerabile și producția flexibilă de energie electrică (centrale electrice pe gaz, baterii)”,explică grupul, dedicat dezvoltării „ofertei sale de energie electrică cu emisii reduse de carbon și disponibilă 24 de ore pe zi (Clean Firm Power)”.

În vârstă de 50 de ani, Kretinsky ocupa în 2024 locul 33 în Sunday Times Rich List, cu o avere netă estimată la 6 miliarde de lire sterline – în creștere cu 2 miliarde de lire sterline din 2023.

Este cunoscut drept „Sfinxul ceh”, supranume dat de un tabloid britanic datorită naturii sale enigmatice și reticenței de a vorbi în public despre investițiile sale.

Kretinsky este cunoscut pentru faptul că păstrează un profil scăzut și acordă rar interviuri, dar se spune că este un anglofil înrăit.

Jurnalistul ceh Michael Mares l-a descris odată pentru New York Times ca fiind o persoană pe care „o puteți întâlni în centrul orașului sau o puteți vedea conducându-și mașina [Porsche] Panamera… locuiește aici, dar nu este o persoană care va apărea în ziare”.

Care este trecutul lui Kretinsky?

Kretinsky s-a născut într-o familie de elită din orașul ceh Brno. Mama sa a fost un judecător de top, în timp ce tatăl său a fost doctor în informatică.

După ce a absolvit cu o diplomă în științe politice, a lucrat ca avocat înainte de a se alătura grupului de investiții J&T Finance Group în 1999.

A urcat rapid în ierarhia acestuia pentru a deveni partener în 2003, înainte de a face prima sa investiție semnificativă un an mai târziu în echipa cehă de fotbal Sparta Praga. Kretinsky este în prezent coproprietar al clubului, cu peste 50% din acțiuni.

Care sunt celelalte investiții ale sale?

Miliardarul și-a făcut o mare parte din avere din investiții în energie și combustibili fosili, dar are o varietate de interese comerciale în țări precum țara sa natală, Germania, Italia, Slovacia, Țările de Jos și Regatul Unit.

Printre acestea se numără Eustream, care operează în Slovacia, și retailerul de îmbrăcăminte sport Footlocker.

În 2009, s-a implicat puternic în înființarea EPH, societatea de investiții în energie a J&T. În prezent, este președinte și acționar majoritar al acestei companii, care acum valorează câteva miliarde de lire sterline și face parte dintr-o rețea de firme conexe.

În 2018, a achiziționat o participație de 49% dintr-o companie numită Le Nouveau Monde, acționar minoritar la rândul său într-o companie care e acționat majoritar la ziarul francez Le Monde, urmată de o participație de 3,05% la Sainsbury’s doi ani mai târziu – devenind al patrulea cel mai mare acționar. Ulterior, el și-a majorat investiția în lanțul de supermarketuri la aproape 10%.

Kretinsky a mai făcut o incursiune pe piața britanică în 2021, când a cumpărat o participație de 27% în clubul de fotbal West Ham United – o tranzacție în valoare de 150 de milioane de lire sterline care a fost dezvăluită pentru prima dată de Sky News.

Ce scria despre el în 2022 ziarul francez Le Figaro

Le Figaro, unul dintre cele mai influente ziare franceze, i-a facut un portret extins omului de afaceri ceh Daniel Kretinsky (47 de ani) după ce acesta a cumpărat de la colosul Vivendi grupul editorial Editis, unul dintre cele mai mari din Europa.

Miliardarul ceh deține și postul de radio românesc Europa FM prin intermediul holdingului Czech Media Invest. El a făcut avere în domeniul energiei, iar acum a devenit unul dintre cei mai importanți jucători în economia franceză. El a preluat media franceze cunoscute publicului larg: Marianne, Elle sau Télé7jours, înainte de căuta și o participație în acționariatul TF1. Și la nava amiral a retailului francez Fnac-Darty, la care este acum acționar în proporție de 29%.

Avocat de profesie în domeniul afacerilor, el face parte din noua elită intelectuală, financiară și politică a fostei Cehoslovacii, care s-a eliberat de moravurile generației anterioare. Acest francofil și francofon, care și-a petrecut câteva luni din studiile universitare la Dijon, este un intelectual formidabil, care regretă epoca în care cetățenii neinformați nu se exprimau fără discernământ pe orice subiect prin intermediul rețelelor sociale. Republica Cehă fiind „un teritoriu prea îngust”, Daniel Kretinsky a ales Franța pentru a-și răspândi ideile.

Vizita din Rusia

În 2016, miliardarul Daniel Křetínský, proprietarul EPH, a participat la o întâlnire la Moscova cu directorii Gazprom. Întâlnirea a fost organizată de biroul lui Aleksandr Babakov, un politician important al regimului Putin. Babakov se afla deja pe lista sancțiunilor UE la momentul respectiv, potrivit publicației vsquare.org.

Pe 29 iunie 2016, după amiază, un avion privat, cu numărul de înmatriculare OK-SLN, a decolat de la Londra și a ajuns la Moscova înainte de ora 19:00, ora locală, la timp pentru întâlnirea de la ora 20:00 de la sediul Gazprom.

Analiza privind mișcările aeronavei (a se vedea caseta informativă de mai jos pentru mai multe detalii) sugerează că avionul este utilizat în mod regulat în scopuri private și de afaceri de către Daniel Křetínský, proprietarul EPH Corporation, cel mai mare transportator de gaz rusesc către Europa. La acea întâlnire de la Moscova, potrivit e-mailurilor divulgate obținute de Centrul de Investigații Ján Kuciak (ICJK), Daniel Křetínský urma să se întâlnească cu Alexei Miller, șeful Gazprom din Rusia.

Comunicările prin e-mail care au fost divulgate sugerează că întâlnirea din 2016 a fost organizată de biroul lui Aleksandr Babakov, un înalt oficial al regimului Putin care se află pe lista sancțiunilor UE de la invazia rusă a Crimeei în 2014. Pe lângă directorii lui Křetínský, lista participanților include și pe Peter Fellegi, un om de afaceri ceh cu legături de lungă durată cu Rusia, care se pare că a jucat un rol important în organizarea întâlnirii.

E-mailurile arată, de asemenea, că Fellegi a fost în contact cu Babakov cel puțin din 2008 și că comunicarea dintre ei nu a încetat nici după invazia rusă pe scară largă a Ucrainei în 2022. Potrivit experților, chiar și unele dintre activitățile comune ale lui Fellegi cu Babakov ar putea constitui o încălcare a sancțiunilor internaționale.

O întâlnire la Moscova

Peter Fellegi, într-o întâlnire cu reporterii site-ului de știri Deník Referendum (DR), a confirmat că întâlnirea dintre Eustream și Gazprom la Moscova în iunie 2016 a avut loc și că el a participat la întâlnire în calitate de consilier. „Mi s-a cerut să prestez servicii în legătură cu Gazprom pentru o anumită perioadă scurtă de timp, deoarece am legături de lungă durată acolo, încă din anii 1990”, a declarat Fellegi, care a făcut afaceri în Rusia pentru PPF-ul lui Kellner încă din anii 1990, reporterilor DR. Cu toate acestea, potrivit lui, nu a mai lucrat ca consilier pentru Eustream sau pentru PPF de mult timp.

Detalii parțiale despre întâlnirea planificată, inclusiv lista participanților, sunt cunoscute datorită e-mailurilor schimbate între deputatul rus (și politician de frunte al regimului Putin) Aleksandr Babakov și asistenții săi. Babakov, care a fost anterior vicepreședinte al Dumei de Stat ruse, este responsabil de relațiile cu comunitățile ruse din străinătate în parlamentul rus și este adesea descris ca una dintre persoanele cheie care gestionează interesele politice ale lui Putin în Europa.

Rolul specific al lui Babakov și modul în care a intermediat întâlnirea cu șeful Gazprom nu reies clar din e-mailurile divulgate. Potrivit lui Fellegi, întâlnirea nu a necesitat „intermediere”, deoarece relația dintre ei era una „normală de lucru în domeniul economic”.