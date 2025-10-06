Cine e Andreea Miu, consilierul prezidențial care conduce secretariatul general: A fost șefa de cabinet a primarului Nicușor Dan, membru în consilii de administrație la firme de stat, apropiată de Hubert Thuma, a câștigat peste 500.000 de lei după o concediere ilegală

Președintele Nicușor Dan a numit-o luni pe Andreea Mihaela Miu în funcția de consilier prezidențial, șefă a Secretariatului General al Administrației Prezidențiale. Andreea Miu a fost din 2022, șefa de cabinet a lui Nicușor Dan la Primăria București și este considerată drept o apropiată a lui Hubert Thuma, șeful PNL Ilfov, extrem de influent în Consiliul General București.

Andreea Miu, avocat de profesie, a devenit cunoscută public în 2021, când a fost revocată dinDirectorul companiei de stat Transelectrica în urma unei decizii a Consiliului de Supraveghere a companiei, potrivit Economedia. Se întâmpla în mandatul de premier al lui Florin Cîțu, când șefii Transelectrica numiți în mandatul premierului anterior, Ludovic Orban, au fost înlăturați înainte de finalul mandatului.

Andreea Miu și alți membri ai Directoratului Transelectrica au atacat decizia conducerii la Curtea de Arbitraj de la Viena. Ca urmare a câștigării procesului, Andreea Miu a primit circa 560.000 de lei de la compania de stat.

Ea a făcut parte din consiliile de administrație ale mai multor companii de stat, potrivit CV-ului oficial și notei biografice.

Astfel, pe lângă funcția de la Transelectrica, în perioada 2015- 2016 a făcut parte din Consiliul de Administrație al RADET, iar în perioada 2014-2016, a ocupat poziția de membru al Consiliului de Administrație al Institutul de Cercetări Metalurgice ICEM SA.

Ea a fost și reprezentant al departamentului juridic al diviziei multinaționale ANTALIS – România, iar în perioada 2007-2012 a acordat asistență și reprezentare juridică pentru companiile de stat HIDROELECTRICA și Transelectrica.

Este avocat titular la Cabinetul de Avocat Miu Andreea Mihaela, în perioada 2006 – 2008 a fost avocat coordonator la Societatea Civila de Avocati Dutescu, Miu si Asociatii. Cunoaște limba engleză și limba rusă.

Este absolventă a Facultății de Drept a Universității Dimitrie Cantemir(1995-1999) și are masterat în Drept la Academia de Poliție București (2001-2002).

A urmat cursuri de specializare în domeniul pieței de capital și al comunicării: Cursul „Piața de Capital în România“ (Bursa de Valori București – 2007), cursul „Juriști pe piața de capital“ (Bursa de Mărfuri din Sibiu – 2007), Cursul „Managementul Comunicării în relații publice“ (Facultatea de Relații Publice și cadrul SNSPA – 2002).

Ea apare și în acest moment pe site-ul Primăriei ca director de cabinet al primarului interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

De notat că, deși ocupă funcții publice din 2022, nici o declarație de avere sau de interese a Andreei Miu nu sunt postate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate sau pe site-ul Primăriei București.