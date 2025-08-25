Grindeanu: Aleşii locali s-au plâns că sunt facturi neplătite pe Anghel Saligny. Dacă nu deblocăm rapid lucrurile, vom avea zeci de firme, dacă nu chiar sute care vor intra în faliment / Trebuie să vorbim despre rectificare

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în şedinţa de la partid aleşii locali s-au plâns că sunt facturi neplătite pe Anghel Saligny, iar dacă nu deblocăm rapid lucrurile, vom avea zeci de firme, dacă nu chiar sute care vor intra în perioada următoare în faliment. El a mai spus că în coaliţie trebuie să se vorbească despre rectificare, ca să vadă ce înseamnă această reaşezare, inclusiv din punctul de vedere al investiţiilor, transmite News.ro.

”Eu ştiu că Ministrul Finanţelor e în dialog şi a fost în dialog cu Bruxelles, eu ştiu că Ministrul Finanţelor trebuie să vină cu rectificarea, eu ştiu că Ministrul Finanţelor trebuie să vină cu un nou deficit cu o nouă ţintă, eu ştiu că Ministrul Finanţelor, în aceste zile, dacă vrea să înaintăm pe acest pachet fiscal, trebuie să vină cu toate aceste lucruri şi cu impactul lor şi cu impactul acestor măsuri la buget, pentru reducerea deficitului. (..) Trebuie să vorbim despre rectificare, ca să vedem ce înseamnă această reaşezare, inclusiv din punctul de vedere al investiţiilor”, a spus preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa partidului.

Grindeanu a precizat că în şedinţă s-a ridicat de către aleşii locali următoarea problemă, şi anume că ”sunt facturi neplătite pe diverse lucrări care ţin de administraţia locală, pe Anghel Saligny, de câteva luni bune, iar acele companii, astăzi, când vorbim trebuie să îşi plătească dările la stat”.

”Vă spun că, dacă nu se deblochează această situaţie, fiindcă nu vorbim de multinaţionale aici, vorbim de companii mici şi medii care nu au forţa să suporte aceste costuri şi atunci, dacă nu deblocăm rapid lucrurile, pe Anghel Saligny vom avea zeci de firme, dacă nu chiar sute de firme care vor intra în perioada următoare în faliment, în insolvenţă, ceea ce nu ne dorim. De aceea mă aşteptam, pentru că discuţia cu Ministrul Finanţelor a fost în urmă cu zece zile, să avem toate aceste lucruri, dar, fiind că din naştere optimist, mă aştept ca astăzi, ministrul Finanţelor, că tot vorbeam de restanţe, să prezinte toate aceste lucruri, la coaliţie”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.