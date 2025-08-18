Grindeanu, după ședința conducerii PSD: Măsurile pe administrație și cele fiscale necesită discuții în plus în această săptămână / PSD tot nu va participa la ședințe cu liderii coaliției

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, după ședința conducerii partidului, că măsurile pe administrație și cele fiscale din Pachetul doi „necesită discuții în plus” în această săptămână, la nivelul grupurilor de lucru, dar nu va participa la o ședință a liderilor coaliției.

Întrebat insistent de către jurnaliști dacă va participa la o ședință a liderilor coaliției, Grindeanu a evitat inițial un răspuns și în cele din urmă a precizat: „Când se depășesc aceste lucruri”.

„Înțelegem necesitatea adoptării unei asemenea ordonanțe. Sunt câteva lucruri care pot fi îmbunătățite, de aceea colegii au trimis aceste propuneri care vor fi discutate la Guvern. Sunt lucruri de nuanță care pot fi îmbunătățite. E o poziție pe care nu o are doar PSD. Au fost și primari PNL, USR, UDMR vin cu propuneri de îmbunătățire a acestei ordonanțe, care trebuie adoptată”, a declarat Grindeanu.

El a precizat că a avut mai multe discuții cu premierul Ilie Bolojan, pentru a încerca să găsească soluții.

„Nu avem niciun fel de problemă pe reglementările care duc la eliminarea privilegiilor. Suntem înaintați și putem spune că e aprobată în PSD și partea de sănătate. Sunt în dezbetere publică în schimb două propuneri pe administrație și pe măsuri fiscale care necesită în această săptămână discuții în plus”, a adăugat Grindeanu, precizând că măsurile fiscale trebuie discutate la pachet cu rectificarea bugetară.

„Noi am adoptat azi: da, ok în continuare pe tot ce ține de pachetul de eliminare a privilegiilor. Da, mergem la toate grupurile de lucru: pe administracție, fiscal, PNRR și ne aducem contribuția constructivă și în momentul în care avem imaginea de ansamblu putem să venim cu o chestiune la care noi ținem foarte mult: propuneri de relansare economică”, a susținut Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a mai declarat că toată lumea este de acord că proiectele care nu au contracte semnate până astăzi trebuie să fie eliminate:

„Dacă patru ani de zile n-ai fost în stare să-ţi semnezi un contract, de când s-a aprobat PNRR-ul, din 2021 până acum, la jumătatea anului 2025, cum să mai credem că se poate într-un an să şi semnezi contractul şi să şi finalizezi acea investiţie? Deci aici, toată lumea este de acord, nu avem nuanţă. Acele investiţii trebuie să fie eliminate”, a precizat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD a menționat că PNRR a fost aprobat cu o valoare totală iniţială în jur de 28 de miliarde de euro şi sunt proiecte aprobate pentru 48 de miliarde de euro.

„Între timp, s-a redus PNRR-ul, din câte am înţeles de la domnul Pîslaru, cu vreo 6-7 miliarde. Deci avem suma totală de PNRR de 21 de miliarde euro, iar suma totală a proiectelor de 48 de miliarde. Este clar că avem o diferenţă de 27 de miliarde, care în acest moment, dacă nu facem reglementări, dacă nu facem prioritizări, toate apasă pe bugetul de stat”, a menţionat liderul PSD.

Grindeanu a vorbit şi despre prioritizarea pe proiectele care au deja contracte semnate şi transparentizarea deciziei.

„Vă spun ce au reclamat, în ghilimele, colegii mei. Este aproape imposibil, la câteva mii de proiecte, în perioada următoare, să vii pentru fiecare în parte cu Memorandum în guvern. Cine face lucrul ăsta? Adică e o chestiune birocratică care va duce la blocaj. Asta este o treabă pe care, după-masa aceasta, colegii, nu doar PSD, că înţeleg că e o delegaţie mai mare, vor încerca să o deblocheze, să nu stăm blocaţi într-un minister, în cazul ăsta, la MIPE, la domnul ministru Pîslaru, ci să găsim mecanisme care deja funcţionează, de exemplu, la Dezvoltare”, a explicat Sorin Grindeanu.

„Avem pe trim doi o creștere economică. Nu vă supărați, dar asta spun datele. Am urlat de două luni de zile că vine lupul, vine apocalipsa, toată lumea a spus ce rău e. Vine Fitch azi și spune, și urmare a Pachetului 1, că suntem în aceeași situație, dar trebuie să ne preocupe și relansarea. Dar noi acum vorbim doar de lucruri negative, ceea ce dă un semnal prost”, a mai susținut Grindeanu.

Context. Conducerea PSD s-a reunit, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că ”nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a supus săptămâna aceasta dezbaterii publice o Ordonanţă de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Documentul este necesar, potrivit iniţiatorilor, pentru ”atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”, generat de supracontractarea proiectelor de infrastructură şi se referă la proiectele finanţate prin PNRR; Anghel Saligny.

Ordonanţa prevede reglementarea pentru anul 2025 a modalităţii de încheiere a unor noi angajamente legale pentru proiecte de investiţii nou finanţate prin Programul naţional de dezvoltare locală etapa I şi etapa a II-a, Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny” şi Programul naţional de construcţii de interes public sau social, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi atribuirea de noi contracte de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, aferente proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, de către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.