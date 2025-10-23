Secretarul de stat american Marco Rubio, despre președintele Columbiei: “„Tipul ăsta e nebun, nebun! Și nu e în toate mințile”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, l-a calificat miercuri, 22 octombrie, pe președintele columbian Gustavo Petro drept „nebun”, după tensiunile cu liderul de stânga cu privire la un atac mortal american împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, scrie BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cred că autoritățile columbiene, în special armata și poliția, sunt în continuare foarte pro-americane. Singura problemă în Columbia este un președinte nebun”, a declarat Marc Rubio jurnaliștilor.

„Tipul ăsta e nebun, nebun! Și nu e în toate mințile”, a spus el.

Tensiuni între Washington și Bogota

Miercuri, Statele Unite au lovit din nou o navă suspectată de trafic de droguri în Oceanul Pacific, aducând numărul total la cinci morți în două zile, și l-au amenințat direct pe președintele columbian Gustavo Petro.

Aceste atacuri, care, potrivit Washingtonului, vizează traficanții de droguri în apele internaționale, au avut loc până acum doar în Caraibe.

Președintele american Donald Trump l-a calificat pe Gustavo Petro drept „baron al drogurilor” și „cel mai prost președinte pe care l-a avut vreodată Columbia”. Politicianul de stânga a răspuns anunțând că va depune plângere pentru calomnie în fața justiției americane.

„Mă voi apăra în fața justiției americane, cu ajutorul avocaților americani, împotriva calomniilor care au fost rostite împotriva mea pe teritoriul Statelor Unite de către înalți responsabili”, a declarat liderul de stânga pe X.

Donald Trump a declarat miercuri că ajutorul financiar acordat Columbiei a fost suspendat și s-a arătat furios împotriva lui Gustavo Petro: „Ar fi bine să fie atent, altfel vom lua măsuri foarte serioase împotriva lui și a țării sale”.

Aliați tradiționali, Washington și Bogota traversează o perioadă de tensiuni puternice după luni de invective între președinții lor.