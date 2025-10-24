Angajaţii unei grădini zoologice din Franța îşi iau la revedere de la doi urși panda care se întorc în China

Panga gigant Huan Huan şi Yuan Zi, vedetele grădinii zoologice Beauval, se vor întoarce în China luna viitoare, lăsând în urmă puii lor gemeni născuţi în timpul şederii de 13 ani în Franţa, informează Reuters.

Îngrijitoarea Delphine Pouvreau, care s-a ocupat de perechea panda încă de la sosirea lor în 2012, spune că se bucură de fiecare moment rămas până la plecarea lor, cauzată de problemele la rinichi ale lui Huan Huan.

”Sunt animale foarte speciale”, a declarat ea pentru Reuters înainte ca panda să intre în carantină în vederea călătoriei, adăugând că a format un ataşament puternic cu animalele încă de la început.

”Vom avea grijă de ei în fiecare zi şi, mai presus de toate, ne vom asigura că sunt bine în această perioadă… Şi bineînţeles vom profita la maximum de timpul petrecut cu ei înainte de plecare”.

Luna trecută, grădina zoologică, situată la 250 de kilometri sud de Paris, a anunţat că perechea de panda va pleca la finalul lunii noiembrie din cauza afecţiunii renale a lui Huan Huan. Va fi ultima lor şansă de a face această călătorie, a mai spus grădina zoologică.

Huan Huan şi Yuan Zi, care au acum 17 ani, au fost împrumutaţi Franţei de China în 2012, sosirea lor fiind apreciată ca un semn de ameliorare a relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări. În timpul şederii în Franţa, perechea de panda a dat naştere unor pui gemeni, care vor rămâne la Beauval.

”Am fost martora procesului de reproducere, care este un moment foarte important – naşterea primului pui de panda în Franţa”, a spus Pouvreau. ”Este foarte emoţionant pentru că un pui de panda este foarte mic la naştere, are între 100 şi 140 de grame”.

Ana Maury, directoarea de marketing a grădinii zoologice, a spus că se poartă deja discuţii pentru aducerea altor panda din China.

”În China, panda sunt consideraţi o comoară naţională, aşa că împrumutul lor unor alte ţări este un semn de mare încredere”, a spus ea. ”Ambasadorii chinezi vin aici în prima lor vizită oficială şi fiecare preşedinte francez a venit la Beauval ca să-i vadă pe panda. Sunt un simbol puternic al relaţiilor Franţa-China”.