Turcia va construi cea mai mare navă de război dintr-o ţară mediteraneeană, mai mare decât portavionul francez Charles de Gaulle

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat săptămâna trecută startul construirii unui portavion gigantic, un proiect extraordinar, MUGEM, care ar trebui să intre în serviciu până în 2030 şi care va putea găzdui avioane de vânătoare şi drone nedepistabile, relatează Le Figaro, citată de News.ro.

Viitorul portavion va fi primul proiectat şi construit în Turcia. Cu o lungime de 285 de metri, o lăţime de 72 de metri şi o încărcătură de peste 60.000 de tone, acest viitor gigant al mărilor va depăşi cu mult portavionul francez Charles de Gaulle (261 de metri, 42.500 de tone), până acum cea mai puternică navă amiral din Marea Mediterană.

Cu acest nou proiect, Turcia intenţionează să lovească puternic pe scena navală.

„Portavionul nostru naţional poate în prezent să-şi continue călătoria de aici până la New York şi să se întoarcă fără realimentare cu combustibil”, a declarat inginerul locotenent Aykut Demirezen pentru cotidianul Turkiye Today, lăudând astfel capacităţile de autonomie ale navei. Reproiectată în baza calculelor hidrodinamice, prova sa ar permite o reducere estimată de 1,5% a consumului de combustibil.

Prevăzut să fie lansat între 2027 şi 2028 şi să intre în serviciu până în 2030, MUGEM (Milli Uçak Gemisi, „portavionul naţional”) va putea găzdui cincizeci de aparate aeriene, potrivit publicaţiei Yeni Safak, apropiată de putere.

OBIECTIVUL TURCIEI: INDEPENDENŢA MARITIMĂ

Spre deosebire de navele occidentale, axate în principal pe aviaţia pilotată, acesta va fi conceput încă de la început pentru drone de luptă de ultimă generaţie: Kızılelma şi ANCA-III. De asemenea, va putea găzdui avionul de vânătoare uşor Hurjet în versiunea sa navală. Ankara asigură că peste 80 % din componente vor fi produse local, ceea ce garantează independenţa strategică.

„Vom construi acest portavion mai mare decât TCG Anadolu. Obiectivul nostru este independenţa maritimă şi superioritatea regională”, a subliniat Erdogan, după ce a sudat simbolic ultima piesă a unei rampe de testare destinate viitoarelor aeronave îmbarcate.

În discursul său de la Istanbul, preşedintele turc a afirmat că armata „scrie istoria” şi „inspiră popoarele oprimate, de la Palestina până în Somalia”.

Proiectul se înscrie în doctrina „Patriei albastre” (Mavi Vatan) dorită de liderul turc, care vizează afirmarea influenţei turce în estul Mediteranei, în Marea Neagră şi până în Marea Roşie.

Această navă gigantică va urma portavionului TCG Anadolu, intrat în serviciu în 2022, şi va fi completat de o a doua navă, TCG Trakya, aflată în prezent în construcţie.

Dacă va fi respectat calendarul, Turcia se va alătura clubului foarte restrâns al ţărilor capabile să proiecteze un portavion de această dimensiune – Statele Unite, Rusia, Franţa, China, Regatul Unit.

Cu toate acestea, ar trebui să-şi piardă rapid recordul: PANG (Porte-Avions de Nouvelle Génération), un proiect francez, va deveni noul gigant al Mediteranei, cu o încărcătură de 75.000 de tone, în aproximativ zece ani, notează Le Figaro.