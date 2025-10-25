Campioana CSM Bucureşti, a treia înfrângere din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin

Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Krim Ljubljana, scor 31-27 (15-11), în etapa a V-a din grupa B a Ligii Campionilor, transmite News.ro.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Horacek 7 goluri, Egger 4, Abina 3, pentru Krim, respectiv Hansen 9, Maslova 7, Ostergaard 3, pentru CSM.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball şi 34-34 cu Podravka.

Tot sâmbătă s-a mai jucat meciul dintre Podravka – FTC Budapesta 33-37, celelalte meciuri programate fiind între Odense – Sola HK şi Ikast – Brest.

În etapa a VI-a, CSM Bucureşti va juca pe teren propriu, cu Odense, în 2 noiembrie.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.