Liga Campionilor: Qarabag a învins Copenhaga / Newcastle s-a impus în deplasare…

Champions League, cea mai importantă competiție a cluburilor din lume.
Champions League, logo / Sursa foto: captură video

Liga Campionilor: Qarabag a învins Copenhaga / Newcastle s-a impus în deplasare în confruntarea cu Union Saint-Giloise

Formaţia Qarabag a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Copenhaga, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, transmite News.ro.

Golurile au fost marcate de Zoubir ’28 ş Addai ’83.

Tot miercuri, Newcastle a învins în deplasare Union Saint-Gilloise, scor 4-0. Au înscris Woltemade ’17, Gordon ’43 (penalti), ’64 şi Barrnes ’80.

Tags:
