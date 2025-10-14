Președintele Madagascarului a fugit din țara, pe fondul protestelor generației Z (surse) / Mai multe unități ale armatei au dezertat și s-au alăturat protestatarilor

Președintele Madagascarului a fugit din țara africană, au declarat luni șeful opoziției și alți oficiali, aceasta fiind a doua oară când tinerii protestatari au răsturnat un guvern în câteva săptămâni de revolte ale generației Z la nivel mondial, scrie CNN.

Siteny Randrianasoloniaiko, liderul opoziției în parlament, a declarat pentru Reuters că președintele Andry Rajoelina a părăsit Madagascar duminică, după ce unități ale armatei au dezertat și s-au alăturat protestatarilor.

„Am sunat personalul președinției și ne-au confirmat că a părăsit țara”, a spus Randrianasoloniaiko, adăugând că nu se știe unde se află Rajoelina în prezent.

Biroul președintelui nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Într-un discurs adresat națiunii și difuzat pe Facebook luni seara, Rajoelina a declarat că a trebuit să se mute într-un loc sigur pentru a-și proteja viața. El nu a dezvăluit unde se află, dar a părut sfidător, spunând că nu va „permite distrugerea Madagascarului”.

Sursa diplomatică a declarat după discurs că Rajoelina refuză să demisioneze.

Președintele a plecat cu un avion militar francez

O sursă militară a declarat pentru Reuters că Rajoelina a părăsit Madagascarul, fostă colonie franceză, duminică, cu un avion militar francez. Postul de radio francez RFI a afirmat că acesta a încheiat un acord cu președintele Emmanuel Macron.

Macron, vorbind în Egipt după un summit privind încetarea focului în Gaza și acordul privind ostaticii, a declarat că nu poate confirma imediat informațiile potrivit cărora Franța l-ar fi ajutat pe Rajoelina să fugă din țară. El a adăugat că ordinea constituțională trebuie păstrată în Madagascar și că, deși Franța înțelege nemulțumirile tinerilor din țară, aceste nemulțumiri nu ar trebui exploatate de facțiunile militare.

Sursa militară a declarat că un avion al armatei franceze a aterizat duminică pe aeroportul Sainte Marie din Madagascar. „Cinci minute mai târziu, a sosit un elicopter și a transferat pasagerul în avion”, a spus sursa, adăugând că Rajoelina era pasagerul.

Demonstrațiile au izbucnit în fosta colonie franceză pe 25 septembrie din cauza penuriei de apă și energie electrică, dar s-au transformat rapid într-o revoltă din cauza nemulțumirilor mai generale, inclusiv corupția, proasta guvernare și lipsa serviciilor de bază.

Furia reflectă protestele recente împotriva elitelor conducătoare din țări precum Nepal, unde prim-ministrul a fost forțat să demisioneze luna trecută, și Maroc.

Pierderea sprijinului armatei și jandarmeriei

Rajoelina părea din ce în ce mai izolat după ce a pierdut sprijinul CAPSAT, o unitate de elită care l-a ajutat să preia puterea în urma unei lovituri de stat în 2009.

CAPSAT s-a alăturat protestatarilor în weekend, declarând că refuză să tragă asupra lor și escortând mii de demonstranți în piața principală a capitalei Antananarivo.

Apoi a declarat că preia controlul asupra armatei și a numit un nou șef al armatei, determinându-l pe Rajoelina să avertizeze duminică cu privire la o încercare de preluare a puterii în această țară insulară situată în largul coastei sudice a Africii.

Luni, o facțiune a jandarmeriei paramilitare care susține protestele a preluat controlul asupra jandarmeriei în cadrul unei ceremonii oficiale în prezența unor înalți oficiali guvernamentali, a declarat un martor Reuters.

Președintele Senatului – ținta furiei publice în timpul protestelor – a fost eliberat din funcție, a declarat Senatul într-un comunicat, iar Jean André Ndremanjary a fost numit în funcție pe o perioadă temporară.

În absența unui președinte, liderul Senatului preia funcția până la organizarea alegerilor.

„Președintele trebuie să demisioneze”

Luni, mii de oameni s-au adunat într-o piață din capitală, strigând „președintele trebuie să demisioneze acum”.

Adrianarivony Fanomegantsoa, 22 de ani, angajat într-un hotel, a declarat pentru Reuters că salariul său lunar de 300.000 de ariary (67 de dolari) abia îi ajunge pentru a-și acoperi cheltuielile cu mâncarea, explicând motivele pentru care s-a alăturat protestelor.

„În 16 ani, președintele și guvernul său nu au făcut nimic altceva decât să se îmbogățească, în timp ce poporul a rămas sărac. Iar tinerii, generația Z, suferă cel mai mult”, a spus el.

Cel puțin 22 de persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de securitate din 25 septembrie, potrivit ONU.

Madagascar, unde vârsta medie este sub 20 de ani, are o populație de aproximativ 30 de milioane de locuitori, dintre care trei sferturi trăiesc în sărăcie, PIB-ul pe cap de locuitor scăzând cu 45% între independența din 1960 și 2020, potrivit Băncii Mondiale.

Deși țara este cunoscută mai ales pentru producția de vanilie, alte exporturi, precum nichelul, cobaltul, textilele și creveții, sunt de asemenea vitale pentru veniturile statului și pentru ocuparea forței de muncă.

În ceea ce pare a fi fost una dintre ultimele sale acțiuni înainte de a părăsi țara, Rajoelina a grațiat duminică mai multe persoane, printre care doi cetățeni francezi, potrivit unui document intern consultat de Reuters, al cărui conținut a fost verificat de o sursă din cadrul președinției.

Cei doi cetățeni francezi, Paul Maillot Rafanoharana și Francois Marc Philippe, au fost condamnați pentru subminarea securității statului în legătură cu o tentativă de lovitură de stat în 2021.