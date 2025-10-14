G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Canabisul medicinal este prescris „într-o manieră excesivă”, denunţă medicii din Australia /…

consumul de droguri la adolescenți, canabis, iarba, marijuana, droguri, diicot, fumat
Sursa foto: Unsplash/ Chase Fade

Canabisul medicinal este prescris „într-o manieră excesivă”, denunţă medicii din Australia / Piaţa globală a canabisului medicinal ar urma să depăşească 65 de miliarde de dolari până în 2030

Articole14 Oct 0 comentarii

Industria australiană a canabisului medicinal prescrie „într-o manieră excesivă” canabis, fără un control real, au denunţat marţi medicii şi farmaciştii din această ţară, solicitând „măsuri de urgenţă”, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Asociaţia medicală australiană (AMA) şi organizaţia proprietarilor de farmacii din Australia (The Pharmacy Guild of Australia) au declarat că industria eliberează prea des reţete fără „supraveghere clinică adecvată”.

„Sunt necesare măsuri de urgenţă astfel încât canabisul medicinal să fie prescris, distribuit şi reglementat în acelaşi mod ca alte medicamente care pot provoca dependenţă”, a declarat preşedinta AMA, Danielle McMullen.

Deşi au recunoscut existenţa unor dovezi care sugerează că acesta poate ajuta la tratarea epilepsiei, a greţurilor provocate de chimioterapie sau a sclerozei multiple, medicii au avertizat că sistemul este „instrumentalizat”.

„Există puţine sau chiar deloc dovezi ştiinţifice pentru multe dintre afecţiunile pentru care este prescris, precum anxietatea, insomnia sau depresia”, a indicat McMullen.

Medicii au constatat, de asemenea, „un consum de canabis medicinal la persoane care suferă deja de tulburări psihotice”.

Cotidianul The Age a dezvăluit anul acesta că un medic care lucra pentru gigantul canabisului medicinal Montu a eliberat aproximativ 72.000 de reţete pentru circa 10.000 de pacienţi în doar doi ani.

Potrivit firmei de consultanţă Grand View Research, piaţa globală a canabisului medicinal ar urma să depăşească 65 de miliarde de dolari până în 2030.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Portugalia, lider european pe piaţa canabisului medicinal

Articole10 Dec 2024
0 comentarii

În Portugalia se cultivă tone de canabis medical legal/ Pentru pacienți, piața neagră este singura opțiune

Articole20 Apr 2024
0 comentarii
Sursa foto: Telegram - Zelenskiy / Official

Soldații ucraineni cer să fie legalizat canabisul medicinal pentru a le fi de ajutor răniților în războiul cu Rusia

Articole6 Iul 2023
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.