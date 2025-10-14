Se înăsprește legislația pentru șoferii băuți și drogați / Ei nu mai pot cere suspendarea executării pedepsei dacă fapta este însoțită de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice

Comisia juridică a Senatului a adoptat un raport de admitere pentru o propunere legislativă de modificare a Codului Penal, care completează Legea Anastasia şi prevede eliminarea posibilităţii suspendării executării pedepsei în cazurile de ucidere din culpă comise de şoferi fără permis sau aflaţi sub influenţa alcoolului ori a drogurilor, atunci când fapta este însoţită de refuzul ori sustragerea de la prelevarea probelor biologice, părăsirea locului accidentului sau alterarea urmelor acestuia, transmite Agerpres.

Iniţiativa legislativă a fost depusă de un grup de parlamentari, majoritar din PSD, şi are ca scop, potrivit expunerii de motive, „eliminarea unor portiţe legislative şi întărirea caracterului preventiv şi sancţionator al legislaţiei penale”.

„Există un lanţ de complicităţi pentru cei care vin cu asemenea soluţii (…) În ultimii doi au fost câteva accidente pentru care instanţa a dat soluţii care sfidează nu doar legea, ci şi dorinţa tuturor a merge liniştit. E nevoie de o anumită exigenţă”, a afirmat senatorul PSD Robert Cazanciuc, iniţiator al proiectului.

Proiectului i s-a opus senatorul PNL Cristian Niculescu-Ţâgârlaş, care a cerut iniţial amânarea dezbaterilor pentru a se aştepta puncte de vedere suplimentare. Solicitarea a fost respinsă prin vot.

„În această atitudine în care deja tindem punerea pe acelaşi palier a traficului de droguri, a uciderii din culpă sub influenţa băuturilor alcoolice sau drogurilor, traficului de persoane cu refuzul recoltării probelor biologice sau părăsirea locului accidentului, echilibrul pedepselor penale şi a modului de aplicare a pedepselor duce la o zonă în care pericolul social al faptelor nu mai este ierarhizat”, a spus Cristian Niculescu-Ţâgârlaş.

Legea Anastasia, intitulată astfel în memoria unei fetiţe accidentate mortal de către un şofer care nu deţinea permis de conducere auto, intrată în vigoare pe 10 iulie 2023, prevede ca instanţele de judecată să nu poată dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul inculpaţilor condamnaţi definitiv pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă infracţiunea respectivă a fost săvârşită de persoane care au condus un vehicul fără permis de conducere sau sub influenţa alcoolului ori a altor substanţe.

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 91 alin.(3 indice 1) din Codul Penal va fi dezbătută de plenul Senatului, prim for decizional în acest caz.