Consulat itinerant la Odesa, până pe 28 octombrie / MAE pregătește reluarea integrală a activității oficiului consular

Un prim consulat itinerant român la Odesa este deschis, până pe 28 octombrie, în incinta Hotelului Premier din oraşul ucrainean, până la soluţionarea aspectelor logistice şi administrative necesare reluării integrale a activităţii oficiului consular, a anunțat marţi Ministerul Afacerilor Externe (MAE), transmite Agerpres.

Până atunci, persoanele interesate pot beneficia de servicii consulare şi asistenţă şi protecţie consulară.

Totodată, în aceeaşi perioadă, gerantul interimar va avea întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale, inclusiv în vederea derulării activităţilor necesare redeschiderii oficiului consular şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi ai mediului asociativ.

În funcţie de evoluţiile de securitate, activitatea Consulatului General al României la Odesa va continua, lunar, în acest format, până la operaţionalizarea efectivă a oficiului consular, în vederea asigurării de asistenţă şi protecţie consulară.

Următorul consulat itinerant la Odesa este programat pentru perioada 15-30 noiembrie.

Pentru informaţii suplimentare şi programări privind serviciile consulare de urgenţă disponibile (documente de călătorie, acte notariale, cereri de renunţare la protecţia temporară oferită de statul român, semnarea declaraţiilor de apartenenţă la identitatea culturală română), cei interesaţi sunt rugaţi să acceseze adresa de e-mail: [email protected].